Alkaras otkrio zašto ne može biti kao Đoković

Izvor:

B92

12.12.2025

21:00

Foto: Tanjug/AP/Seth Wenig

Karlos Alkaras je na sedam nedjelja udaljen od potencijalno istorijskog uspjeha – ako u Melburnu osvoji Australijski open, postaće najmlađi igrač u istoriji koji je kompletirao karijerni gren slem, trijumf na sva četiri najveća turnira, iako ne u nizu.

Prije njega, taj podvig su ostvarili samo Fred Peri, Don Badž, Rod Lejver, Roj Emerson, Andre Agasi, Rodžer Federer, Rafael Nadal i Novak Đoković, dok je istovremeno izmakao velikanima poput Pita Samprasa, Bjerna Borga, Ivana Lendla, Džimija Konorsa i Matsa Vilandera.

Đoković je ovdje i dalje rekorder – ne po godinama kada je to postigao, već kao jedini u istoriji koji je karijerni gren slem osvojio čak tri puta. Samo on ima po najmanje tri titule na sva četiri velika turnira.

Alkaras, međutim, na preostala tri slema pobjeđivao je po dva puta, dok na Rod Lejver areni nikada nije prošao četvrtfinale, uprkos činjenici da mu betonska podloga prija.

"Mislim da mi je problem što je Australijan open na početku godine. Ne uspijevam da dođem u Melburn u pravom takmičarskom ritmu", rekao je Španac na konferenciji za medije u rodnoj Mursiji, prilikom uručenja nagrade za sportistu godine.

On je potom precizirao na šta misli.

"Ostali teniseri to uspijevaju, bolje se snalaze u takvim prilikama. Ne igram ja mnogo loše na početku godine, ali mi nedostaju oni mali detalji. Nedostaje mi onaj ključni faktor koji pravi razliku između pobjeda i poraza", ističe Alkaras.

Statistika ga dodatno potvrđuje: broj 1 na svijetu nikada nije osvajao titule u Australiji niti u januaru. Prve pobjede obično bilježi sredinom februara, u Južnoj Americi ili u Roterdamu.

(b92)

Karlos Alkaraz

Novak Đoković

