Arina Sabalenka otkrila ko je za nju najbolji teniser svijeta

Izvor:

Telegraf

11.12.2025

14:56

Арина Сабаленка открила ко је за њу најбољи тенисер свијета
Foto: Tanjug/AP

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka istakla je da je Novak Đoković njen izbor za najboljeg tenisera svih vremena.

U jednom intervjuu Sabalenka je govorila o različitim temama, a jedno od pitanja bilo je i ko je, po njenom mišljenju, najbolji teniser svih vremena.

Bezuslovno, odgovor je bio:

"Novak".

"Sigurno. Brojevi to pokazuju", dodala je Sabalenka, koja je, inače, nedavno izdala Đokovića i nije ga pomenula među TOP 5.

Osvrnula se i na svoje uzore iz svijeta ženskog tenisa. Iako priznaje da je Serena Viljams najbolja po statistikama, Sabalenka ističe da su joj omiljene Štefi Graf i Martina Navratilova.

Svijet

Taker Karlson: Rusija bi bila odličan saveznik SAD

Na pitanje da li bi mogla da ih pobijedi u njihovoj najboljoj formi, Bjeloruskinja nije bila sigurna.

Sabalenka trenutno uživa u uspješnoj sezoni, a na kraju mjeseca očekuje je ekshibicioni meč "Battle of the Sexes" protiv Nika Kirjosa.

Teniserka ističe da se fokusira na ostanak na vrhu WTA liste i da je njena ambicija da nastavi da briljira na svjetskoj sceni, prenosi Telegraf.

Arina Sabalenka

tenis

