Arina Sabalenka otkrila ko je za nju najbolji teniser svijeta

Izvor:
Telegraf
11.12.2025
14:56
Komentari:0
Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka istakla je da je Novak Đoković njen izbor za najboljeg tenisera svih vremena.
U jednom intervjuu Sabalenka je govorila o različitim temama, a jedno od pitanja bilo je i ko je, po njenom mišljenju, najbolji teniser svih vremena.
Bezuslovno, odgovor je bio:
"Novak".
"Sigurno. Brojevi to pokazuju", dodala je Sabalenka, koja je, inače, nedavno izdala Đokovića i nije ga pomenula među TOP 5.
Osvrnula se i na svoje uzore iz svijeta ženskog tenisa. Iako priznaje da je Serena Viljams najbolja po statistikama, Sabalenka ističe da su joj omiljene Štefi Graf i Martina Navratilova.
Svijet
Taker Karlson: Rusija bi bila odličan saveznik SAD
Na pitanje da li bi mogla da ih pobijedi u njihovoj najboljoj formi, Bjeloruskinja nije bila sigurna.
Sabalenka trenutno uživa u uspješnoj sezoni, a na kraju mjeseca očekuje je ekshibicioni meč "Battle of the Sexes" protiv Nika Kirjosa.
Teniserka ističe da se fokusira na ostanak na vrhu WTA liste i da je njena ambicija da nastavi da briljira na svjetskoj sceni, prenosi Telegraf.
Najnovije
Najčitanije
17
47
17
33
17
30
17
17
17
11
Trenutno na programu