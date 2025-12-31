Cijene prirodnog gasa u velikom padu

Cijene prirodnog gasa na holandskoj berzi TTF pale su u 2025. za skoro 40 odsto međugodišnje na nešto više od 28 evra po megavat-satu, što odražava slabiju potražnju u Evropi tokom godine.

Cijene prirodnog gasa na holandskoj berzi TTF pale su u 2025. za skoro 40 odsto međugodišnje na nešto više od 28 evra po megavat-satu, što odražava slabiju potražnju u Evropi tokom godine.

Analitičari ističu da su blage vremenske prilike i sporiji industrijski oporavak ograničili potrošnju gasa, čak i u periodima tržišne nestabilnosti, prenosi Trejding ekonomiks.

Dodatni pritisak na cene dolazi od povećanog uvoza tečnog prirodnog gasa (LNG), posebno iz Sjedinjenih Američkih Država.

Očekuje se da će američki izvoz LNG ka Evropi u 2025. dostići rekordne nivoe, čime se dodatno jača ponuda na tržištu i smanjuje zavisnost od tradicionalnih dobavljača.

Evropska unija istovremeno nastavlja proces postepenog napuštanja ruskog gasa, pošto je Evropski parlament 17. decembra odobrio plan Unije o potpunom okončanju uvoza ruskog gasa do kraja 2027. godine.

Ova odluka ima dugoročne implikacije za energetsko tržište, jer podstiče diverzifikaciju snabdevanja i veća ulaganja u LNG infrastrukturu i obnovljive izvore energije.

U kratkom roku, međutim, tržište gasa je nadalje osjetljivo na vremenske prilike, kretanja u globalnoj ponudi i geopolitičke rizike.