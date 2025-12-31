Revolucija na Jutjubu: Novi AI alat omogućava svima da prave videoigre direktno na platformi

Gugl nastavlja snažno da gura vještačku inteligenciju u središte svojih digitalnih proizvoda, a najnoviji primjer dolazi iz segmenta zabave i gejminga.

Naime, Jutjub Gaming je najavio otvorenu beta verziju projekta Playables Builder, novog alata koji kreatorima sadržaja omogućuje izradu jednostavnih videoigara uz pomoć AI, bez potrebe za programerskim znanjem, prenosi Računalo.com.

"Playables Builder" temelji se na prototipu web-aplikacije razvijene uz Gemini 3, najnoviju verziju Gugl AI modela. Odabrani kreatori mogu pomoću prirodnog jezika opisati ideju igre, dok sistem automatski generiše funkcionalne, kratke igre koje se mogu izravno igrati unutar Jutjub platforme. Time se dodatno proširuje koncept Jutjub Playablesa, koji je prvi put testiran 2023. godine na desktop i mobilnim uređajima.

Podsjetimo, tokom 2024. godine Jutjub je već uveo podršku za igre s više igrača, a integracija AI logičan je sljedeći korak u razvoju platforme. Gugl na ovaj način nastoji dodatno angažovati korisnike i kreatore, nudeći im nove formate interaktivnog sadržaja koji spajaju video, igre i AI tehnologiju, piše Računalo.

Playables Builder konceptualno podsjeća na nedavno predstavljene projekte Disco i GenTabs iz Gugl Labsa. A riječ je o AI alatima koji korisnicima omogućuju da putem jednostavnih tekstualnih upita dobiju interaktivne widgete i prilagođene prikaze informacija, s ciljem lakšeg i učinkovitijeg pregledavanja weba.