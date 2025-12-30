Logo
Otkriveno 2.000 godina staro jevrejsko ritualno kupatilo

Izvor:

Sputnik Srbija

30.12.2025

07:23

Откривено 2.000 година старо јеврејско ритуално купатило

Drevno jevrejsko ritualno kupatilo, poznato kao mikve, koje datira iz posljednjih dana Drugog hrama, prije oko 2.000 godina, otkriveno je ispod Plaze Zapadnog zida, na samo nekoliko koraka od Hramove gore, saopštavaju Izraelska uprava za antikvitete i Fondacija Zapadnog zida.

Ova građevina, dimenzija 3,05 metara dužine, 1,35 metara širine i 1,85 metara visine, pronađena je ispod sloja pepela i svedoči o posljednjim danima Jerusalima kada su Rimljani 70. godine uništili Hram, prenio je Rojters.

Svi koji su željeli da se popnu na Hram morali su prethodno da se očiste u mikvi, navodi agencija.

„Jerusalim treba da se pamti kao grad Hrama. Zbog toga je mnogo aspekata svakodnevnog života prilagođeno toj realnosti, što se posebno ogleda u pažljivom poštovanju zakona o ritualnoj nečistoći i čistoći stanovnika i vođa grada“, objašnjava Ari Levi, direktor iskopavanja u ime Izraelske uprave za antikvitete.

Oko mikve su pronađeni i brojni sudovi tipični za kasni period Drugog hrama.

Otkriće je objavljeno uoči posta Desetog Teveta, koji se obilježava sutra i sjeća na početak vavilonske opsade koja je dovela do uništenja Jerusalima i Prvog hrama u 6. veku prije nove ere.

