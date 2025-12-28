Prvi crnogorski satelit lansiran u svemir

Raketa-nosač "Sojuz-2.1b" sa dva satelita za daljinsko osmatranje Zemlje "Aist-2T" i još 50 ruskih i stranih malih satelita, među kojima je i crnogorski, poletjeli su danas sa kosmodroma Vostočni.

Kompanija "Glavkosmos" je u utorak, 23. decembra saopštila da će, pored dva satelita "Aist-2T", u orbitu biti izvedeno još 50 malih ruskih i inostranih kosmičkih letjelica kao prateći korisni teret.

Nauka i tehnologija Rusija lansirala raketu "Sojuz-2.1b"

Agencija "Isna" je u četvrtak, 25. decembra, pozivajući se na direktora Iranske kosmičke agencije Hasana Salarijea, objavila da Iran planira da sa kosmodroma Vostočni u orbitu pošalje tri satelita.

Sa kosmodroma Vostočni u svemir je lansiran i prvi crnogorski satelit Luča, saopšteno je danas iz crnogorske organizacije za istraživanje svemira.

Kako su naveli, ova crnogorska organizacija okreće se novom poglavlju, odnosno razvoju i "proizvodnji prve crnogorske rakete, što će predstavljati najveći tehnološki iskorak u istoriji Crne Gore".