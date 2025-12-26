Logo
Large banner

Zemljino jezgro nije ono što smo mislili, naučnici otkrili nešto nevjerovatno!

26.12.2025

18:15

Komentari:

0
Земљино језгро није оно што смо мислили, научници открили нешто невјероватно!
Foto: Printscreen/Youtube

Naučnici su konačno eksperimentalno dokazali postojanje čudnog stanja materije, i čvrstog i tečnog, za koje se dugo pretpostavljalo da se nalazi u samom centru naše planete.

Ovo superionsko stanje moglo bi da objasni neka zagonetna seizmička očitavanja koja sugerišu da je unutrašnje jezgro Zemlje meko kao puter, a ne tvrdo kao čelik, piše Science Alert .

„Eksperimentalno smo prvi put pokazali da legura gvožđa i ugljenika pod uslovima unutrašnjeg jezgra pokazuje izuzetno nisku brzinu smicanja“, objašnjava fizičar Jojun Žang sa Univerziteta Sičuan u Kini.

„U ovom stanju, atomi ugljenika postaju veoma mobilni, difuzujući kroz kristalnu strukturu gvožđa poput djece koja plešu kvadratni ples, dok samo gvožđe ostaje čvrsto i uređeno. Ova takozvana 'superionska faza' dramatično smanjuje krutost legure.“

Zagonetka u središtu Zemlje

Od 1930-ih, preovlađujući stav je bio da se unutrašnjost Zemlje sastoji od tečnog spoljašnjeg jezgra i unutrašnjeg jezgra koje je čvrsto zbog ogromnog pritiska, uprkos ekstremnim temperaturama. Međutim, decenije seizmičkih podataka sugerišu da slika nije potpuna.

Način na koji zvučni talasi putuju kroz unutrašnjost planete dao nam je detaljan uvid u njenu arhitekturu, ali mala brzina takozvanih smicajnih talasa kroz jezgro sugeriše da, iako je čvrsta, nije toliko čvrsta koliko smo zamišljali.

Laboratorijska potvrda

Rješenje zagonetke ponudio je 2022. godine tim koji je predvodio geofizičar Ju He iz Kineske akademije nauka, koji je teoretizirao da superionsko stanje može objasniti neobična očitavanja. Prema teoriji, dok ogroman pritisak drži gvožđe u krutoj rešetki, ekstremna toplota omogućava lakšim atomima, poput ugljenika, da teku kroz nju poput tečnosti.

Удес код Крамара

Hronika

Saobraćajna nesreća kod ''Kramara''

Sada su Žang, He i njihove kolege ovo eksperimentalno potvrdili. Koristeći tehniku dinamičke udarne kompresije, ispalili su sićušni projektil od legure gvožđa i ugljenika brzinom većom od 7 kilometara u sekundi. Udar je stvorio pritisak do 140 gigapaskala i temperaturu od blizu 2.600 Kelvina, dovoljno da se repliciraju ključni uslovi pronađeni u Zemljinom jezgru za samo nekoliko nanosekundi.

Novi pogled na unutrašnjost planete

Iako su simulirani uslovi trajali izuzetno kratko, to je bilo dovoljno da se izmere ključna svojstva. Rezultati su se savršeno poklapali sa niskom brzinom smicajnog talasa i drugim seizmičkim merenjima zabeleženim u stvarnom jezgru Zemlje. Istraživači su pokazali da pod takvim uslovima, gvozdena matrica ostaje čvrsto na mjestu, dok atomi ugljenika slobodno teku kroz šupljine.

Елмедин Конаковић

Hronika

Tužilaštvo pokrenulo istragu protiv Konakovića, policija oduzima dokumentaciju

Ovo elegantno rešenje ne samo da objašnjava seizmičke podatke, već bi moglo da pruži i nove uvide u Zemljino magnetno polje, koje potiče duboko u unutrašnjosti planete.

„Udaljavamo se od statičnog, krutog modela unutrašnjeg jezgra ka dinamičnom“, rekao je Žang. „Razumijevanje ovog skrivenog stanja materije dovodi nas korak bliže otključavanju tajni unutrašnjosti planeta sličnih Zemlji.“

Podijeli:

Tagovi:

Zemlja

zemljino jezgro

nauka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

ChatGPT uvodi režim za odrasle

2 h

0
Украјина

Svijet

Poruka iz Rusije: Oni sabotiraju sporazum

2 h

0
Познати ресторан брзе хране жели Јокића, његов одговор је урнебесан

Košarka

Poznati restoran brze hrane želi Jokića, njegov odgovor je urnebesan

2 h

0
"Убио Зорана, па се вратио и исјекао тијело": Нови детаљи мистерије ногу нађених у Колубари

Hronika

"Ubio Zorana, pa se vratio i isjekao tijelo": Novi detalji misterije nogu nađenih u Kolubari

3 h

0

Više iz rubrike

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

ChatGPT uvodi režim za odrasle

2 h

0
Шта су корисници највише претраживали у 2025? Чарли Кирк на врху листе на Google-у

Nauka i tehnologija

Šta su korisnici najviše pretraživali u 2025? Čarli Kirk na vrhu liste na Google-u

4 h

0
Voz Zeljeznicka stanica

Nauka i tehnologija

Kina testirala voz brzine 800 km/h

7 h

0
Порнхуб упозорио кориснике

Nauka i tehnologija

Pornhub upozorio korisnike

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

58

Vučević: Srbija donira milion evra za akciju "S ljubavlju hrabrim srcima"

20

54

"S ljubavlju hrabrim srcima": Broj pozvan više od 47.000 puta

20

50

Trišić Babić: Manifestacija "S ljubavlju hrabrim srcima" simbol je solidarnosti Republike Srpske

20

48

Opasni trag: Dešavnja na Kosovu 80-ih

20

35

Reakcije na Stanivukovićev prijedlog: "Najeo se luka pa trči po Manjači"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner