"Ubio Zorana, pa se vratio i isjekao tijelo": Novi detalji misterije nogu nađenih u Kolubari

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Slobodana M. (28) zbog postojanja opravdane sumnje da je 20. juna 2025. godine u okolini Lazarevca na podmukao način ubio oštećenog Zorana L. (70), a potom njegovo tijelo isjekao na više dijelova u namjeri da prikrije izvršenje krivičnog djela.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo. VJT je sudu predložilo da Slobodanu M. produži pritvor da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu.

Postoji opravdana sumnja da su se 20. juna oštećeni i okrivljeni automobilom okrivljenog marke “Ford Fokus”, vraćali iz Barajeva seoskim putevima preko Pepelišta, tako što je vozilom upravljao Zorana L, dok je okrivljeni Slobodan M. sjedio na zadnjoj klupi vozila.

Zloupotrijebivši povjerenje oštećenog, Slobodan M. ga je nagovorio da se odvezu do napuštenih kopova „Kolubare“, gdje su u 12.23 časa presjekli Ibarsku magistralu kod drugog skretanja za kopove „Kolubara“ i uputili se na tzv. Stari ibarski put, pa je okrivljeni upotrebom fizičke snage lišio života Zorana L.

Nakon toga ga je izvukao iz vozila i ostavio na nepoznatoj lokaciji unutar kopova „Kolubara“. Potom se svojim vozilom udaljio sa lica mjesta i u 12.33 časa izašao na dio Ibarske magistrale kod sljedećeg uključenja za navedene kopove.

Odvezao se do adrese stanovanja oštećenog u Lazarevcu, gdje je na parkingu stajalo otključano vozilo marke „citroen CZ“ u koje je okrivljeni stavio mobilni telefon oštećenog marke „motorola“, a potom otišao do auto-perionice u Lazarevcu gdje je oprao svoje vozilo „ford fokus“ sa spoljne strane.

Neutvrđenog dana svojim vozilom marke „ford fokus“ Slobodan M. je otišao do mjesta gdje je ostavio tijelo oštećenog i isjekao ga na više dijelova sa namerom da prikrije izvršenje krivičnog djela, pa je obje noge sada pokojnog oštećenog bacio u reku Kolubaru, a potom je napustio lice mjesta.

Desna noga sada pokojnog Zorana L. pronađena je 23. juna oko 22.50 časova u rijeci Kolubari, dok je lijeva noga pronađena sutradan oko 11.50 časova.

Ubijeni je biznismen Zoran Lukić iz Lazarevca, koji je inače bio u prijateljskom odnosima sa osumnjičenim ubicom koji je ranije bio kik-bokser.

Momak i djevojka pronašli džak sa nogama

Dana 23. juna oko 22 sata na obali rijeke Kolubare, momak i djevojka uočili su sumnjiv džak i odmah pozvali policiju. Izlaskom na teren utvrđeno je da se u džaku nalaze dvije ljudske noge.

Iako se odmah sumnjalo da dijelovi tijela pripadaju nestalom Zoranu, čekao se nalaz DNK kojim bi se utvrdio tačan identitet žrtve.

Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se obavi obdukcija dijelova tijela koji su pronađeni.

Potraga za drugim dijelovima tijela

Potraga za ostalim dijelovima tijela započeta je odmah sutradan.

U potragu su se uključili i ronioci Žandarmerije koji su cijelog dana pretraživali rijeku.

Na obali Kolubare bio je prisutan i veliko broj policajaca. Rijeka je pretraživana čamcima nizvodno na udaljenosti od nekoliko kilometara.

Na mjesto zločina došao sin

Zoranov sin takođe je tog jutra došao na mjesto gdje su ronioci uveliko pretraživali rijeku u potrazi za drugim dijelovima tijela.

U izjavi za medije rekao je mogući motiv ubistva.

– Moj otac je nestao prije četiri dana. Ne znam šta se desilo. On nikome nije bio dužan, a njemu u mnogi dugovali novac – rekao je tada Zoranov sin.

Mogući motiv ubistva

Prema nezvaničnim saznanjima “Blica” mogući motiv ubistva je prijetnja policijom koju je navodno pokojni Zoran uputio Slobodanu, jer nije želio da mu vrati bager.

– Slobodan je kod sebe zadržao Zoranov bager neko vrijeme i nije htio da mu ga vrati. Zoran ga je veče prije pozvao i rekao mu: “Ne budeš li mi vratio bager, prijaviću te policiji”. Osumnjičeni ga je zamolio da ga ne prijavljuje i da će mu sutra vratiti bager. Dogovorili su da se vide. Otišli u pravcu Barajeva i Zoran se više nije vratio – rekao je izvor “Blica” dobro upoznat sa slučajem.

Osumnjičeni Slobodan M. uhapšen je 12 dana nakon ubistva.