Tužilaštvo pokrenulo istragu protiv Konakovića, policija oduzima dokumentaciju

Izvor:

Avaz

26.12.2025

17:32

Тужилаштво покренуло истрагу против Конаковића, полиција одузима документацију
Foto: Anadolu/Stipe Majic

Po naredbi Posebnog odjeljenja za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH Finansijska policija oduzela je privremeno dokumentaciju iz Vlade KS i Skupštine KS zbog sumnje da je Elmedin Konaković, predsjednik NiP-a, zloupotrijebio položaj dok je obavljao pozicije predsjedavajućeg Skupštine i premijera KS, potvrđeno je iz POSKOK-a za portal "Avaza".

Inače, POSKOK je ovaj predmet preuzelo od Tužilaštva KS i privremeno oduzelo dokumentaciju na tri lokacije na području KS.

POSKOK provjerava navode iz prijava koje su ranije pristigle Tužilaštvu KS.

Osim ranijih prijava za dodjelu grantova dok je bio predsjedavajući Skupštine KS, potvrđeno je da su provjere proširene vezano za još neke aktivnosti dok je bio premijer Kantona. Aktivnosti su provođene krajem oktobra i početkom novembra, potvrđeno je iz POSKOK-a za "Avaz".

"Dokumentacija je izuzeta u okviru postupanja u krivičnom predmetu iz nadležnosti ovog Odjela, a odnosi se na navodnu zloupotrebu položaja i ovlaštenja Elmedina Konakovića u vrijeme dok je obavljao funkciju premijera Kantona Sarajevo u periodu od 2015. do 2018. godine, kao i predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo od 2018. do 2020. godine, te Adema Zolja koji je funkciju premijera Kantona Sarajevo obavljao u kratkom periodu tokom 2018. Godine", rekli su iz POSKOK-a za "Avaz.

Elmedin Konaković

