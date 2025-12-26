Prijetnje terorizmom: Čustović sklopio sporazum, pa od njega odustao

Elvir Čustović (48), optuženi za prijetnje terorizmom u Republici Srpskoj, sklopio je sporazum o priznanju krivice kojim je pristao da bude osuđen na dvije godine zatvora i mjeru obaveznog liječenja u psihijatrijskoj ustanovi zatvorenog tipa.

U sporazumu je navedeno da će liječenje trajati 18 mjeseci, ali sudsko vijeće Okružnog suda u Banjaluci je navelo da to ne može prihvatiti, uz pojašnjenje da rok trajanja liječenja mogu odrediti samo ljekari.

Predsjednik sudskog vijeća Siniša Marković optuženom je pojasnio da sud ne može odrediti dužinu boravka u bolnici i da to zavisi od ishoda liječenja i procjene ljekara. Oni o tome obavještavaju sud koji potom donosi rješenje da li je optuženog i dalje potrebno držati u bolnici ili ne. To znači da liječenje može trajati kraće, ali i znatno duže od 18 mjeseci. Čustović je zbog toga odustao od sporazuma.

”To bi za mene bila doživotna kazna”

”To bi za mene bila doživotna kazna... Ne mogu se složiti s tim da u bolnici budem vječno”, rekao je Čustović.

Marković je pojasnio da to nije kazna, već bezbjednosna mjera. Čustoviću je ostavio dodatno vrijeme da razmisli i da se posavjetuje sa braniocem Zoranom Jošićem. Ročište je potom prekinuto i nastaviće se 23. januara.

Osim po pitanju trajanja liječenja, sud je prethodno tražio od republičkog tužioca Dragice Glušac da i činjenični opis optužnice izmjeni na način da se u dispozitivu navede da je djelo počinjeno u stanju bitno smanjene uračunljivosti, kako je to navedeno u nalazu tima vještaka koji je priložen uz optužnicu. Upitana zašto je mjeru ograničila na 18 mjeseci, Gluščeva je navela da su takvu procjenu dali ljekari.

Optuženi izrazio kajanje, tvrdi da je bio ”napušen”

Tokom obraćanja sudu Čustović je naveo da se kaje zbog svega. Istakao je da je sporazum zaključio svjesno i dobrovoljno i da ga je na to ”nagovorila njegova savjest”. Pojasnio je da boluje od PTSP-a i da u to vrijeme nije bio pri sebi, pokazujući prstom, prema glavi.

”Nisam bio svjestan svojih postupaka. Bio sam napušen”, rekao je Čustović navodeći da je tada ”pušio 38 grama trave”.

Podsjetimo, Čustoviću se kroz osam tačaka optužnice na teret stavlja da je u periodu od 21. decembra 2024. do 16. januara ove godine iz Sjedinjenih Američkih država više puta telefonom pozivao različite institucije u Republici Srpskoj i prijetio zvaničnicima izazivajući paniku.

Prijetio institucijama, zvaničnicima i njihovim porodicama

Prvi pozivi stigli su 21. decembra 2024. godine Policijskoj stanici Gacko, gdje je Čustović prijetio ubistvom policijskih službenika i komandira stanice, te najavio napad na cijelu stanicu. U svojim prijetnjama spominjao je da je „dio Zukine jedinice“ i da je likvidirao mnoge neprijatelje.

Dva dana kasnije telefonom je prijetio policijskim službenicima PU Trebinje, tvrdeći da će ”pobiti sve i započeti rat u BiH”.

U januaru prijetnje je usmjerio prema Republičkom javnom tužilaštvu, Kabinetu ministra pravde, Administrativnoj službi Grada Banjaluka, Kabinetu Predsjednika Vlade RS, Policijskoj stanici Nevesinje i Foča/Novo Goražde.

U svim pozivima Čustović je iznosio šokantne prijetnje smrću zvaničnicima i njihovim porodicama, najavljivao napade eksplozivom, paljenje zgrada i likvidacije, te tvrdio da je ”spreman sa dijasporom da pokrene borbu”.