Koji ste cvijet po horoskopskom znaku?

Ako bi se tvoj horoskopski znak pretvorio u cvijet, kakav bi bio? Nježan ili bodljikav, klasičan ili pomalo ekscentričan, onaj koji cvate stalno ili samo kad ga se pusti na miru?
Astrologija i simbolika cvijeća dijele puno više toga nego što se čini - karakter, energiju, način na koji volimo i kako se nosimo sa svijetom.
Evo koji si cvijet po horoskopu.
Poput Ovna, tulipan je snažan, direktan i uvijek prvi koji se pojavljuje.
Cvjeta bez zadrške, u jarkim bojama, i ne traži dopuštenje da zauzme prostor. Ovan je energičan, impulsivan i rođeni lider - baš kao tulipan koji najavljuje proljeće.
Ruža je simbol ljepote, uživanja i senzualnosti, a to je čisti Bik. Voli stabilnost, luksuz i duboke osjećaje.
Nije slučajno da ruža ima trnje - Bik je nježan, ali zna postaviti granice kad treba.
Lavanda je svestrana, mirisna i uvijek u pokretu - baš kao Blizanci.
Povezuje komunikaciju i znatiželju s lakoćom i šarmom. Ovaj cvijet nikad nije dosadan, a isto vrijedi i za Blizance.
Ljiljan simbolizuje čistoću, emocije i duboku povezanost sa porodicom.
Rak je intuitivan, brižan i osjetljiv, često skriven iza čvrste ljušture. Poput ljiljana, najljepši je kad se osjeća sigurno.
Nema dileme - Lav je suncokret. Uvijek okrenut prema svjetlu, velik, upečatljiv i pun topline.
Nema dileme - Lav je suncokret. Uvijek okrenut prema svjetlu, velik, upečatljiv i pun topline.
Lavovi vole biti viđeni, ali i drugima donositi energiju i optimizam.
Jednostavna, uredna i iskrena, tratinčica savršeno opisuje Djevicu.
Nema potrebe za dramom - ljepota je u detaljima. Djevica je praktična, ali sa toplim srcem.
Orhideja je simbol elegancije, ravnoteže i profinjenosti. Vage vole estetiku, sklad i ljepotu u svim oblicima.
Ovaj cvijet, poput Vage, ostavlja dojam bez pretjerivanja.
Misteriozna, intenzivna i pomalo opasna, tamna ruža savršeno odgovara Škorpiji.
Emocije su duboke, strasti jake, a privlačnost gotovo magnetska. Nije za svakoga - ali onima koji razumiju, nezamjenjiva.
Karanfil je razigran, izdržljiv i simbol slobode. Strijelci vole putovanja, ideje i širinu - i baš kao ovaj cvijet, uspijevaju gotovo svugdje.
Nikad ne miruju dugo na jednom mjestu.
Iris simbolizuje mudrost, disciplinu i dostojanstvo. Jarčevi su ambiciozni, strpljivi i fokusirani na dugoročne ciljeve.
Njihova ljepota nije bučna, ali traje.
Neobičan, futuristički i teško ukalupiv - baš kao Vodolija. Cvijet rajske ptice simbolizuje originalnost i slobodu misli.
Vodolije uvijek idu ispred svog vremena.
Lokvanj pluta između svjetova, nježan i sanjiv. Ribe su intuitivne, emotivne i kreativne, često sa glavom u oblacima.
Ovaj cvijet cvjeta na mirnoj površini, ali ima duboko korijenje - baš kao Ribe i njihovi osjećaji, prenosi Indeks.
