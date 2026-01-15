Koji ste cvijet po horoskopskom znaku?

Ako bi se tvoj horoskopski znak pretvorio u cvijet, kakav bi bio? Nježan ili bodljikav, klasičan ili pomalo ekscentričan, onaj koji cvate stalno ili samo kad ga se pusti na miru?

Astrologija i simbolika cvijeća dijele puno više toga nego što se čini - karakter, energiju, način na koji volimo i kako se nosimo sa svijetom.

Evo koji si cvijet po horoskopu.

Ovan - tulipan

Poput Ovna, tulipan je snažan, direktan i uvijek prvi koji se pojavljuje.

Cvjeta bez zadrške, u jarkim bojama, i ne traži dopuštenje da zauzme prostor. Ovan je energičan, impulsivan i rođeni lider - baš kao tulipan koji najavljuje proljeće.

Bik - ruža

Ruža je simbol ljepote, uživanja i senzualnosti, a to je čisti Bik. Voli stabilnost, luksuz i duboke osjećaje.

Ruža je simbol ljepote, uživanja i senzualnosti, a to je čisti Bik. Voli stabilnost, luksuz i duboke osjećaje.

Nije slučajno da ruža ima trnje - Bik je nježan, ali zna postaviti granice kad treba.

Blizanci - lavanda

Lavanda je svestrana, mirisna i uvijek u pokretu - baš kao Blizanci.

Povezuje komunikaciju i znatiželju s lakoćom i šarmom. Ovaj cvijet nikad nije dosadan, a isto vrijedi i za Blizance.

Rak - ljiljan

Ljiljan simbolizuje čistoću, emocije i duboku povezanost sa porodicom.

Rak je intuitivan, brižan i osjetljiv, često skriven iza čvrste ljušture. Poput ljiljana, najljepši je kad se osjeća sigurno.

Lav - suncokret

Nema dileme - Lav je suncokret. Uvijek okrenut prema svjetlu, velik, upečatljiv i pun topline.

Lavovi vole biti viđeni, ali i drugima donositi energiju i optimizam.

D‌jevica - tratinčica

Jednostavna, uredna i iskrena, tratinčica savršeno opisuje D‌jevicu.

Nema potrebe za dramom - ljepota je u detaljima. D‌jevica je praktična, ali sa toplim srcem.

Vaga - orhideja

Orhideja je simbol elegancije, ravnoteže i profinjenosti. Vage vole estetiku, sklad i ljepotu u svim oblicima.

Ovaj cvijet, poput Vage, ostavlja dojam bez pretjerivanja.

Škorpija - tamna ruža

Misteriozna, intenzivna i pomalo opasna, tamna ruža savršeno odgovara Škorpiji.

Emocije su duboke, strasti jake, a privlačnost gotovo magnetska. Nije za svakoga - ali onima koji razumiju, nezamjenjiva.

Strijelac - karanfil

Karanfil je razigran, izdržljiv i simbol slobode. Strijelci vole putovanja, ideje i širinu - i baš kao ovaj cvijet, uspijevaju gotovo svugd‌je.

Nikad ne miruju dugo na jednom mjestu.

Jarac - iris

Iris simbolizuje mudrost, disciplinu i dostojanstvo. Jarčevi su ambiciozni, strpljivi i fokusirani na dugoročne ciljeve.

Njihova ljepota nije bučna, ali traje.

Vodolija - egzotični cvijet

Neobičan, futuristički i teško ukalupiv - baš kao Vodolija. Cvijet rajske ptice simbolizuje originalnost i slobodu misli.

Vodolije uvijek idu ispred svog vremena.

Ribe - lokvanj

Lokvanj pluta između svjetova, nježan i sanjiv. Ribe su intuitivne, emotivne i kreativne, često sa glavom u oblacima.

Ovaj cvijet cvjeta na mirnoj površini, ali ima duboko korijenje - baš kao Ribe i njihovi osjećaji, prenosi Indeks.