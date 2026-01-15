Logo
Stiže veliki novac: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 22. januara

15.01.2026

08:19

Евро паре новац
Foto: Markus Spiske/Pexels

Do 22. januara, astrološke konfiguracije ukazuju na to da Vodolije, Rakovi i Strijelčevi imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću.

Do 22. januara astrološki aspekti nagovještavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:

STRIJELAC

Pojačana energija Jupitera donosi vam srećne okolnosti i iznenadne dobitke. Najbolje prolaze brze odluke i manji ulozi, intuicija može da vas odvede do dobitne kombinacije.

VODOLIJA

Ulazak u vašu sezonu budi faktor iznenađenja i neočekivane preokrete. Sreća vam dolazi kroz spontanu igru, posebno ako se oslonite na osjećaj u stomaku.

RAK

Povoljan odnos Mjeseca i Venere donosi vam tihu, ali stabilnu sreću. Dobici nisu nužno veliki, ali su sigurni i dolaze u pravom trenutku, piše Informer.

