Pogađa ih i najmanja kritika: Pazite šta govorite ovim znakovima

Iako svi povremeno teško podnose kritike, postoje ljudi kojima i najmanja primjedba može ostati dugo urezana u mislima.

Takvi ljudi duboko analiziraju tuđe riječi, često ih doživljavaju lično i teško ih ignorišu, čak i kada su izrečene bez loše namjere.

Prema astrologiji, određeni horoskopski znakovi skloniji su snažnijim emocionalnim reakcijama na tuđe kritike.

Rak

Rakovi kritike rijetko doživljavaju površno. Čak i dobronamerne savjete mogu protumačiti kao lični napad, naročito ako dolaze od ljudi do kojih im je stalo.

Njihova emocionalna povezanost s drugima čini ih ranjivima na tuđe reči.

Nakon kritike često se povlače u sebe i dugo razmišljaju o onome što je rečeno. Iako se možda neće odmah pobuniti, unutrašnji utisak ostaje snažan i dugotrajan.

Ribe

Ribe imaju tendenciju da preuzimaju tuđe riječi na sebe, bez obzira na kontekst. Kritika može duboko da ih pogodi, jer često sumnjaju jesu li dovoljno dobre ili jesu li nekoga razočarale.

Njihova osjetljivost proizilazi iz snažne emocionalne i intuitivne prirode.

Čak i blage primjedbe mogu u njima izazvati preispitivanje sopstvene vrijednosti. Ribe se često povlače i pokušavaju da pronađu skriveno značenje iza svake izgovorene riječi.

Djevica

Iako na prvi pogled djeluju racionalno i samokritično, Djevice teško podnose kritike, jer imaju visoka očekivanja. Kada dobiju primjedbu, ona često potvrđuje njihove unutrašnje sumnje i nesigurnosti.

Zbog toga je doživljavaju intenzivnije nego što pokazuju spolja.

Djevice rijetko reaguju emotivno na licu mjesta, ali će kritiku detaljno analizirati i dugo o njoj razmišljati. Njihova osjetljivost više je mentalna nego emocionalna, ali jednako snažno utiče na njih, prenosi B92.

Lav

Lavovi vole priznanje i osjećaj da su cijenjeni, pa im kritika teško pada, naročito ako je javna. Iako se često trude da djeluju samouvjereno, negativni komentari mogu ih duboko povrijediti i poljuljati njihovo samopouzdanje.

Kada se osjećaju kritikovano, Lavovi mogu reagovati odbrambeno ili povlačenjem, zavisno od situacije. Iza snažne spoljašnjosti često se krije osjetljivost na tuđe mišljenje i potreba za prihvatanjem.