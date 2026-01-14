Logo
Large banner

Srpska Nova godina: Šta treba da znate o običajima, tradiciji i počecima

Izvor:

ATV

14.01.2026

14:25

Komentari:

0
Српска Нова година: Шта треба да знате о обичајима, традицији и почецима
Foto: ATV

Srpska Nova godina, koja se obilježava u noći između 13. i 14. januara po julijanskom kalendaru, za mnoge je prilika da se praznična atmosfera produži još koji dan. Iako nema zvanični status praznika, ovaj datum se u brojnim gradovima i domovima dočekuje uz muziku, okupljanja i običaje koji spajaju tradiciju, veru i savremeni način proslave.

  • Kada su Srbi počeli da slave Novu godinu
  • Običaji koji se poštuju na ovaj praznik

Julijanska Nova godina praznik je koji se slavi 13. na 14. januar po gregorijanskom kalendaru svake godine. Tog datuma je 1. januar po julijanskom kalendaru, piše RTS.

Iako je u Srbiji ustaljen naziv Srpska nova godina, u različitim krajevima Evrope poznata je kao julijanska, stara ili pravoslavna Nova godina.

илу-црква-крст-православље-вјера-05092025

Društvo

Poseban datum u crkvenom kalendaru! Slavimo tri velika praznika, ove običaje valja ispoštovati

Iako nije zvanična Nova godina, ona se slavi u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, pravoslavnim dijelovima Hrvatske.

Slavi je i pravoslavno stanovništvo u Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Jermeniji, Gruziji, Moldaviji.

Tradicija proslave julijanske Nove godine postoji i u nekim nemačkim kantonima u Švajcarskoj, kao i u nekim delovima Škotske.

Kada su Srbi počeli da slave Novu godinu

Tačan datum kada su Srbi počeli da slave julijansku Novu godinu je nemoguće odrediti, ali taj praznik dobija na značaju poslije Prvog, a pogotovo posle Drugog svjetskog rata.

Iako nije bila zvanično zabranjena, za vrijeme komunističke vlasti nije bilo organizovanih javnih dočeka, ni dočeka po restoranima i kafanama.

ILU-TELEFON-VIBER-180925

Nauka i tehnologija

Evo kako da pročitate zamućenu poruku na Viberu

Do razmimoilaženja dvije Nove godine dolazi zbog reforme julijanskog i nastanka gregorijanskog kalendara, 1582. godine.

Uprkos dugotrajnom otporu pretežno pravoslavnih zemalja, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je 1919. godine zakonom izjednačila dva kalendara, ali Srpska pravoslavna crkva nije.

Iako se danas rado dočekuje po gradskim trgovima i ugostiteljskim objektima, Srpska nova godina, za razliku od one druge, nije državni praznik i neradan dan.

Običaji koji se poštuju na ovaj praznik

Pravoslavna Nova godina naziva se još i Mali Božić, a poklapa se i sa crkvenim praznicima Obrezanje Gospoda Isusa Hrista i krsnom slavom Sveti Vasilije Veliki.

Tog dana jede se glava božićne pečenice, a to je najčešće glava jagnjeta ili praseta, a domaćice mese novogodišnju česnicu, „vasilicu“.

bozic (2)

Društvo

Mali Božić! Pazite se da ovim ne navučete nesreću, a jednu stvar ujutru obavezno uradite

Crkva ispraća staru i dočekuje novu godinu na duhovni način, molitvama i bogosluženjima, ali i blagosilja sve pristojne proslave, podsećajući da se u brojnim crkvenim domovima obilježava ovaj značajan praznik.

Toga dana u nekim krajevima Srbije spaljuju se ostaci badnjaka, a pored „vasilice“ mese se i krofne u koje se, kao i za Božić, stavlja novčić.

Takođe, vjeruje se da, pored bogate trpeze, na ovaj dan u kuću treba uneti neku novu stvar, kupljenu tog dana, kako bi kuća i ukućani tokom cijele godine imali napretka.

Podijeli:

Tagovi:

Srpska nova godina

običaji

narodna vjerovanja

zanimljivosti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Једну ствар обавезно унесите у кућу за Српску нову годину

Savjeti

Jednu stvar obavezno unesite u kuću za Srpsku novu godinu

17 h

0
Црква крст православље вјера

Društvo

Sutra su tri velika praznika: Ovu molitvu treba izgovoriti za blagostanje

18 h

0
Празнична трпеза

Društvo

Ove običaje treba ispoštovati do ponoći: Sutra slavimo Srpsku novu godinu

1 d

0
Које обичаје треба испоштовати дан прије православне Нове године?

Društvo

Koje običaje treba ispoštovati dan prije pravoslavne Nove godine?

1 d

0

Više iz rubrike

Буђење устајање истезање кревет

Zanimljivosti

Sve više ljudi budi se u 5 ujutro: Je li to stvarno zdravo ili je samo trend

4 h

0
Кафански музичари признају: Ова пјесма пуни џепове више од свих хитова, а сви је знамо

Zanimljivosti

Kafanski muzičari priznaju: Ova pjesma puni džepove više od svih hitova, a svi je znamo

5 h

0
Три знака улазе у нову еру: Стабилност, изобиље и срећа

Zanimljivosti

Tri znaka ulaze u novu eru: Stabilnost, izobilje i sreća

6 h

0
Најзгодније жене рађају се у ових шест хороскопских знакова

Zanimljivosti

Najzgodnije žene rađaju se u ovih šest horoskopskih znakova

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Snežana Đurišić se oglasila nakon podnošenja krivične prijave zbog njenog nastupa u Zagrebu

16

23

Albanci pucali na srpsku policiju

16

16

Porastao broj žrtava stravične nesreće na Tajlandu

16

16

Zbog zagađenog vazduha u Sarajevu proglašeno ''Upozorenje'': Na snazi niz restriktivnih mjera

16

11

Vrijednost bitkoina na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner