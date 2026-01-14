Logo
Kafanski muzičari priznaju: Ova pjesma puni džepove više od svih hitova, a svi je znamo

14.01.2026

11:18

Komentari:

0
Pjesma „Vidovdan“, koju je napisao Milutin Popović Zahar, a proslavila pjevačica Gordana (Goca) Lazarević, već decenijama živi svoj sopstveni život u srcima publike i na repertoarima kafanskih muzikanata širom regiona.

Objavljena je 1989. godine povodom 600‑godišnjice Kosovske bitke i od tada se ubraja među numere koje gotovo svako zna napamet, pa koju god proslavu da posjetiš, od slava do svadbi, ona se nekako uvijek zavrti, makar šapatom i pod nosom.

Ipak, kada bismo govorili o pravi novčanoj zaradi iza ove numere, situacija je pomalo - kafanski rečeno - kao čekanje na treću rakiju koja nikako da stigne: pjesma jeste kultna, ali konkretnih miliona koje su autori legalno uzeli od nje nema kao što bi ih bilo od modernih komercijalnih hitova. Zvanične informacije o preciznim prihodima od autorskih prava na „Vidovdan“ jednostavno ne postoje u javno dostupnim podacima, jer se radi o starijoj folk numeri iz perioda prije interneta i digitalnih servisa, a ugovori o pravima i tantijemama iz tog doba nisu uvijek transparentni ni poznati široj javnosti.

Pjevačica Goca Lazarević je jednom prilikom priznala da joj je „Vidovdan“ donio ogromnu popularnost i da je i danas pjesma koju joj ljudi najviše traže kad nastupa uživo, uz komentare kako joj publika i dalje pjeva širom kafana donosi bakšiše baš kad krene ovaj refren. Goca je čak s osmijehom izjavila da „ta pjesma nosi najveći bakšiš“ kad je naruče, što mnogi kafanski muzičari blagim ponosom potvrđuju kad je repertoar u pitanju.

“Svi znaju stihove, ljudi ustanu sa stolica i pjevaju ‘gdje god da krenem’… i ako pjesma digne atmosferu, to se u bakšišu uvijek vidi,” kaže jedan harmonikaš iz Beograda koji redovno svira u kafanama i dodaje da su emocionalne, patriotske numere često vrijednije od komercijalnih hitova - bar za publiku koja želi da doprinese noćnoj kasi.

Drugi muzičar iz Novog Sada šali se da „Vidovdan“ može da ti napuni džep više nego neki novokomponovani hit jer ljudi pjevaju iz duše i onda rado daju bakšiš da to osjećanje podrže.

Ipak, uprkos toj nus‑zaradi u kafanama i činjenici da pjesma živi svoju drugu mladost na narodnim okupljanjima i u dijaspori, nema pouzdanih informacija da su autori pjesme ili nasljednici Milutina Popovića Zahara ostvarili velike tantijeme od njenog emitovanja na radiju, televiziji ili digitalnim servisima, bar ne u mjerama koje bi se mjerile u milijunima evra kao kod modernih globalnih hitova.

One milijarde pregleda i slušanja „Vidovdan“ možda i nema statistički kao komercijalni pop hitovi, ali u srcima mnogih je, i u bakšišu kafane, ona pravi evergrin čija vrijednost ne mora da se mjeri samo novcem, nego i kolektivnom emocijom.

Zaključak je, dakle, da „Vidovdan“ ne leži u bankovnim izvodima autora kao neki moderni evergrin na striming platformama, ali da on donosi najviše bakšiša onima koji ga pjevaju i sviraju uživo, jer atmosfera koju stvara u kafanskom ambijentu ne postoji u skladu sa bilo kojom Spotifajevom listom hitova. I možda je baš to - u kafanskoj ekonomiji - prava mjerna jedinica vrijednosti srpskog „Vidovdana“.

(Telegraf)

