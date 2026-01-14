Vazduh opasan u Brodu, veoma nezdrav u Visokom, Sarajevu i Ilijašu

Vazduh je jutros opasan za stanovništvo u Brodu, a veoma nezdrav u Visokom, Sarajevu i Ilijašu, objavljeno je na internet stranici Zrak ekoakcija.

Prema mjerenjima u 8.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Brodu je 312, Visokom 294, Sarajevu 223 i Ilijašu 221.

Vazduh je nezdrav u Banjaluci sa indeksom kvaliteta 195, Doboju i Prijedoru 181, Zenici 174, Kaknju 173, kao i Vogošći, Travniku i Gacku 169, Mostaru 163, Hadžićima 154, te Tuzli 152.

Vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva u Livnu sa indeksom kvaliteta 141 i Maglaju sa indeksom 134.

Najugroženije su trudnice, stariji i djeca, osobe sa respiratornim i srčanim problemima.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 opasan po zdravlje.