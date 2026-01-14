Rodu Blagojeviću uručene gusle

Izvor:
SRNA
14.01.2026
09:46
Darko Lečić, predsjednik Guslarskog društva "Rade Jamina", uručio je u Višegradu bivšem guverneru savezne države Ilinois Rodu Blagojeviću gusle kao simbol duhovne i kulturne povezanosti srpskog naroda u otadžbini i rasijanju.
Lečić je ovaj poklon predao Blagojeviću sinoć tokom manifestacije "Srpsko sijelo" čiji je počasni gost bio.
Blagojević je ponosno istakao svoje srpsko porijeklo i snažnu emocionalnu povezanost sa Višegradom, naglasivši da ga svaki dolazak u ovaj grad dodatno učvršćuje u osjećaju pripadnosti srpskom narodu.
"Zadovoljstvo mi je biti ovdje za srpski Božić i Novu godinu. Višegrad je prelijep grad, sa divnim ljudima, uzvišenom crkvenom službom i vjernim narodom. Kada razmišljam o istoriji srpskog naroda, mislim na ljude koji su vjerni svom Bogu, pravoslavnoj vjeri, svojoj državi i porodicama, kao i na ljude posvećene marljivom radu i slobodi. Vi ste inspiracija", naglasio je Blagojević koji je jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika.
Lečić je podsjetio na viševjekovni značaj gusala u očuvanju srpske istorije i identiteta.
"Gusle su knjiga bez korica i stranica, u kojoj je upisana istorija srpskog naroda. Upravo je pjesma sačuvala naš narod u najtežim vremenima i zato ovaj sveti instrument mora biti sačuvan i prenesen budućim naraštajima", istakao je Lečić.
Guslar Velibor Živanović istakao je značaj gusala za mlade naraštaje.
"Gusle znače mnogo za naše mlade ljude i mlade guslare koje okupljamo, kao i za pjevačke grupe. One predstavljaju nastavak naše tradicije. Želim da ovaj zvuk traje i da mladi kroz njega uče ko su i odakle potiču", rekao je Živanović, uputivši za pravoslavnu Novu godinu želje za zdravlje i sreću.
Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da "Srpsko sijelo" već gotovo dvije decenije ima isti cilj – očuvanje duhovnih, kulturnih i nacionalnih vrijednosti srpskog naroda.
"Ova manifestacija čuva naše običaje, vjeru, ćiriličko pismo i okuplja narod u duhu zajedništva. Očuvanje tradicije je naša obaveza prema budućim generacijama", poručio je Đurević.
Skupu, upriličenom povodom dočeka pravoslavne Nove godine, prisustvovao je i Ranko Ristić iz SAD, prijatelj Višegrada i čovjek koji godinama njeguje snažne veze sa ovim krajem.
U okviru bogatog kulturno-umjetničkog programa nastupile su muške i ženske pjevačke grupe, guslari i etnopjevači, koji su publici predstavili izvorne pjesme i tradicionalno narodno stvaralaštvo, doprinoseći prazničnoj atmosferi i duhu zajedništva.
Na kraju manifestacije uručene su zahvalnice pojedincima koji su dali značajan doprinos očuvanju srpske tradicije, kulture i duhovnog nasljeđa.
