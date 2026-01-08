Rod Blagojević nije zaboravio svoje ognjište: Zapjevao "Tamo daleko"

Rod Blagojević, bivši guverner Ilinoisa, nije zaboravio svoje korijene, ognjište, pretke i domovinu, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je na Instagramu objavio video-snimak na kojem, jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trampa pjeva pjesmu "Tamo daleko".

"Kao što je rekao Dobrica Ćosić: `Čovek ne može pobeći od onoga što mu je u korenu. Zemlja je jedina istina koju niko ne može poreći, jer nas ona drži i kad mi nju zaboravimo`", podsjetio je Dodik.