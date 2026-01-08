Cvijanović: Srpska stvorena kao volja naroda

08.01.2026
19:43
Komentari:0
Republika Srpska je stvorena kao volja naroda, na tome počiva do danas, a kao takva će nadživjeti i sve nas, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.
"Ona je bila i ostala jedini garant naše slobode i opstanka, i za nju se vrijedi boriti, jer Republika Srpska nema alternativu. Neka vječno živi naša otadžbina, Republika Srpska", istakla je Cvijanovićeva na Instagramu.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h3
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu