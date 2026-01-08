Cvijanović: Srpska stvorena kao volja naroda

Republika Srpska je stvorena kao volja naroda, na tome počiva do danas, a kao takva će nadživjeti i sve nas, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

"Ona je bila i ostala jedini garant naše slobode i opstanka, i za nju se vrijedi boriti, jer Republika Srpska nema alternativu. Neka vječno živi naša otadžbina, Republika Srpska", istakla je Cvijanovićeva na Instagramu.