Prevoznici iz BiH nastavljaju blokade

Prevoznici iz BiH i Srbije i dalje nastavljaju sa blokadama teretnih graničnih prelaza, rečeno je iz Konzorcijuma "Logistika" nakon sastanka u Beogradu.

Član Uprave Konzorcijuma "Logistika" Zijad Šarić naveo je da prevoznici iz BiH traže hitan sastanak sa premijerima Repubulike Srpske Savom Minićem i Federacije BiH Nerminom Nikšićem, kao i sa predsjedavajućom Savjeta ministara Borjanom Krišto, kako bi se pronašlo konkretno i hitno rješenje za probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu.

Šarić je za RTRS istakao da prevoznici posebno insistiraju na sastanku sa Krištovom da bi izvršila pritisak putem poslanika Željane Zovko u Evropskom parlamentu povodom boravka vozača u EU.

On kaže da je potrebno uputiti zajednički apel prema EU kada je u pitanju rješavanje problema dužine boravka prevoznika iz regiona u zemljama EU.

"Inicirali smo i sastanak sa predstavnicima vodećih političkih stranka u BiH. Nadamo se da će se sutra odazvati", rekao je Šarić.

Evropska komisija usvojila je novu viznu strategiju, u okviru koje će biti razmatran poseban režim koji bi omogućio prevoznicima da u Šengenu borave duže od 90 dana, bez potrebe za radnom ili boravišnom dozvolom, ali uz strogu kontrolu i jasno definisana pravila.

Niova strategija je usvojena, nakon blokada koje su prevoznici iz zapadnobalkanskih zemalja započeli u ponedjeljak, 26. januara, kao reakcija na stroga pravila EU o boravku u Šengen zoni.

Novi sistem ulaska i izlaska (EES) striktno ograničava boravak vozača iz zemalja van EU na 90 dana u periodu od 180 dana, pa zbog prirode posla, profesionalni vozači ovaj limit dostignu veoma brzo, nakon čega im prijeti deportacija ili zabrana ulaska u EU.