Dvogodišnjak obara bilijarske rekorde

29.01.2026
Čudo od djeteta u Engleskoj već je oborilo dva Ginisova svjetska rekorda u igranju biljara i snukera prije svog trećeg rođendana.
Džud Ovens oborio je rekord za najmlađu osobu koja je napravila dvostruki udarac u snukeru u starosti od dvije godine i 261 dan.
"Dvostruki udarac u snukeru je kada se dvije kugle legalno ubace jednim udarcem bijele kugle u različite džepove", objasnila je Ginisova knjiga rekorda u saopštenju za javnost.
Ovens je nastavio s tim podvigom oborivši rekord za najmlađu osobu koja je napravila bank udarac u biljaru u starosti od dvije godine i 302 dana.
"Bank udarac u biljaru je kada se bijela kugla udari tako da kugla odbije predmet od jedne ili više ograda prije nego što uđe u džep", rekao je GWR, a navodi "Upi".
