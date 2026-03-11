Logo
Željko Samardžić zapjevao s uličnim sviračem i oduševio prolaznike

Autor:

ATV

11.03.2026

10:44

Pjevač Željko Samardžić iznenadio je prolaznike u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu kada je tokom šetnje spontano zapjevao s uličnim sviračem Dušanom Crnobrnjom, a snimak njihovog zajedničkog nastupa podijelio je Dušan na svojim društvenim mrežama.

Dušan je svirao gitaru, dok je Samardžić zapjevao jedan od svojih najvećih hitova “9000 hiljada”.

Na snimku se vidi kako Samardžić pjeva uz pratnju gitariste, a njihov spontani nastup brzo je privukao pažnju prolaznika koji su se počeli zaustavljati kako bi poslušali pjesmu.

U nekoliko minuta u okruženju Samardžića i uličnog svirača stvorile su se grupice ljudi koji su snimali ovaj neočekivani performans, a zatim su ovaj dvojac nagradili i aplauzom.

“Kakav duo”, “Gospodski”, “Fenomenalno”, “Kakav tim”, “Bravo”, bili su samo neki od komentara ispod videa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Željko Samardžić

