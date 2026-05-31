UPOZORENjE: Nevrijeme je nadomak Banjaluke

Snažno nevrijeme koje je protutnjalo Slovenijom i Hrvatskom nadomak je Banjaluke

Olujni oblaci su već iznad Banjaluke, izdato je upozorenje na jake udare vjetra i grmljavinu.

Građani se mole da osiguraju svoju imovinu.

Nevrijeme iznad Banjaluke

"Od podneva nestabilno uz umjerene i jake razvoje oblačnosti, s prolaznom kišom i pljuskovima s grljmavinom, uglavnom od jugozapada ka istoku. Uveče promjenljivo oblačno, u Krajini lokalno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, na jugu vedro. Pri jačim pljuskovima biće i vjetrovito", saopšteno je danas iz RHMZ.