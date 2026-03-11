Logo
Beni Blanko o higijeni: Mirišem lijepo čak i kada se ne tuširam

Селена Гомез и Бени Бланко
Foto: Tanjug/Richard Shotwell/Invision/AP

Beni Blanko je progovorio o svojoj ličnoj higijeni nakon što je prošlog mjeseca postao viralan video snimak njegovih prljavih stopala.

Muzički producent, koji je oženjen Selenom Gomez, osvrnuo se na onlajn debatu o svom navodnom mirisu, a dugogodišnji prijatelj Ed Širan je stao u njegovu odbranu.

„Ja sam taj koji izgleda kao da ne mirišem dobro“, našalio se Ed u jučerašnjoj epizodi podkasta „Benijevi prijatelji čuvaju tajne“, „ali ti si osoba koja najbolje miriše koju poznajem.“ Beni je odgovorio: „Znam! Mirišem dobro - čak i kada se ne tuširam.“

Njih dvojica su se složili da ako neko treba da se suoči sa kritikama zbog svog mirisa, to bi trebalo da bude Benijev kovoditelj podkasta Lil Diki. „Kao da je to kreten“, našalio se Ed nakon što je pomirisao reperov pupak. „Mogu li dobiti nešto da se rješim tog mirisa?“ Beni je dodao: „Moj ne miriše ni na šta.“

Opravdava prljave noge

I zašto su mu tabani bili prekriveni prljavštinom tokom nedavne epizode ​​podkasta, što je izazvalo internetsku pomamu? „Kriv je predmet“, objasnio je Beni tokom svog pojavljivanja u emisiji „Džimi Kimel uživo!“ 26. februara. „Nisam ja.“ Tvrdeći da ima „odlična stopala“, nastavio je: „Neko neka zumira moje stopalo. Pogledajte to. Čisto stopalo!“

Benijeva supruga Selena Gomez je čak poljubila muževljevo stopalo tokom nedavnog gostovanja u njegovom podkastu. „Sviđa ti se to?“, zadirkivao ga je Beni, na šta ga je Selena šamarala i rekla: „Ne pravi scenu od toga!“

Objašnjavajući kako 33-godišnjakinju vidi kao „nezavisnu ženu“, Beni je nastavio: „Trudim se da ne budem ludo zaljubljen u nju i da ne želim da je ljubim i 'skačem na nju' sve vrijeme. Tako da mi je gledanje kako mi ljubi prst na nozi zaista ulepšalo dan.“

(indeks)

Selena Gomez

Beni Blanko

