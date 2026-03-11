U Banjaluci uhapšene četiri osobe zbog droge

Autor:ATV
11.03.2026
10:01
Komentari:0
Banjalučka policija uhapsila je juče četiri osobe zbog droge.
Kod osobe I.I. iz Bileće, pronađena je i oduzeta određena količina marihuane.
"Lica D.L., D.S. i Z.V. svi iz Banjaluke lišeni su slobode, zbog počinjenih prekršaja iz člana zbog počinjenih prekršaja iz člana 220. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. Navedena lica su prilikom kontrole vozila kojim je upravljalo, odbila da se podvrgne ispitivanju na prisustvo opojnih droga", navedeno je u saopštenju PU Banjaluka.
O svemu navedenom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
46 min0
Hronika
2 h0
Hronika
11 h0
Hronika
11 h0
Najnovije
Najčitanije
10
15
10
01
10
01
09
59
09
48
Trenutno na programu