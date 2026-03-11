Logo
U Banjaluci uhapšene četiri osobe zbog droge

ATV

11.03.2026

10:01

У Бањалуци ухапшене четири особе због дроге
Foto: ATV

Banjalučka policija uhapsila je juče četiri osobe zbog droge.

Kod osobe I.I. iz Bileće, pronađena je i oduzeta određena količina marihuane.

"Lica D.L., D.S. i Z.V. svi iz Banjaluke lišeni su slobode, zbog počinjenih prekršaja iz člana zbog počinjenih prekršaja iz člana 220. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. Navedena lica su prilikom kontrole vozila kojim je upravljalo, odbila da se podvrgne ispitivanju na prisustvo opojnih droga", navedeno je u saopštenju PU Banjaluka.

O svemu navedenom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci.

