Uhapšen Banjalučanin: U autu i stanu pronađeno 1,3 kilograma kokaina

Banjalučanin B.S. je uhapšen u akciji "Kevlar", a prilikom pretresa vozila i stana koji koristi pronađeno je 1,3 kilograma kokaina.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka realizovali operativnu akciju kodnog naziva „Kevlar“ u okviru koje su lišili slobode lice B.S. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga"", navode iz PU Banjaluka.

Droga pronađena u autu

Droga je pronađena u petak (06.03.) prilikom kontrole vozila.

Akcija Kevlar Banjaluka

"Policijski službenici su 06. marta prilikom kontrole putničkog vozila marke „BMW“ kojim je upravljalo lice B.S. pronašli i oduzeli određenu količinu bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „kokain“", navode iz policije.

Izvršen pretres stana

Izvršen je i pretres stana, a i to je pronađena droga, navode iz policije.

"Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršen je pretres stana u kojem boravi lice B.S. kojom prilikom je pronađeno i oduzeto ukupne bruto mase oko 1.351 grama bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „kokain“, digitalna vaga za precizno mjerenje, mobilni telefon, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela", kažu iz PU Banjaluka.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv lica B.S. slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu.