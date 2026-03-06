Srbin pao u Njemačkoj: Pokušaj telefonske prevare završio u lisicama

Autor:ATV
Srpski državljanin (21) uhapšen je zbog sumnje da je pokušao da izvede telefonsku prevaru, a žrtva mu je bila Nijemica (91).
Policija ga je uhapsila u njemačkom gradu Pineberg, tako što je upao u policijsku zasjedu.
Njemačku policiju je pozvala starija Nemica i prijavila sumnjivi telefonski poziv koji je dobila od mlađeg muškarca, saopštila je lokalna policija.
Na adresi na kojoj stanuje, policajci su organizovali prismotru i tako napravili zamku za osumnjičenog koji je došao da preuzme iznos od 20.000 evra.
Policija ga je odmah nakon što je uzeo novac, presrela i stavila mu lisice na ruke.
Nakon saslušanja u javnom tužilaštvu, određen mu je pritvor do 30 dana i prebačen je u Kazneno-popravni zavod.
