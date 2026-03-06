Logo
Srbin pao u Njemačkoj: Pokušaj telefonske prevare završio u lisicama

ATV

06.03.2026

12:05

Србин пао у Њемачкој: Покушај телефонске преваре завршио у лисицама
Foto: Pixabay

Srpski državljanin (21) uhapšen je zbog sumnje da je pokušao da izvede telefonsku prevaru, a žrtva mu je bila Nijemica (91).

Policija ga je uhapsila u njemačkom gradu Pineberg, tako što je upao u policijsku zasjedu.

Njemačku policiju je pozvala starija Nemica i prijavila sumnjivi telefonski poziv koji je dobila od mlađeg muškarca, saopštila je lokalna policija.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Nove generacije stručnjaka doprinose očuvanju bezbjednosti i sigurnosti svih građana

Na adresi na kojoj stanuje, policajci su organizovali prismotru i tako napravili zamku za osumnjičenog koji je došao da preuzme iznos od 20.000 evra.

Policija ga je odmah nakon što je uzeo novac, presrela i stavila mu lisice na ruke.

Nakon saslušanja u javnom tužilaštvu, određen mu je pritvor do 30 dana i prebačen je u Kazneno-popravni zavod.

(Nova)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

