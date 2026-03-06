Nove cijene goriva uznemiruju vozače: Moguća i nova poskupljenja

Rast cijena goriva ponovo je uznemirio vozače. Na benzinskim pumpama širom Republike Srpske nove cijene već su istaknute. Građani strahuju da bi skuplje gorivo moglo povući i nova poskupljenja .

“Situacija u svijetu nije dobra, nije laka tako da očekujem i gora poskupljenja, kako kod nas to biva u društvu”.

“Mi nećemo imati novca da živimo jer će sva poskupljenja opravdavati time što nema nafte.”

“Biće teško, pogotovo za penzionere, oni su najugroženiji”, kažu građani.

Pojedinim vozačima nije jasno kako cijene mogu porasti u svega nekoliko dana.

“Evo u Bileći nafta skočila ma 2.93, a juče u Trebinju bila 2.89. To je povećanje više od pola marke za samo par dana. Kako odmah pumpadžije i vlasnici…Kada pada cijena nafte treba par mjeseci da se to kod nas odrazi a ovako neće biti nafte u naredna dva mjeseca koja se kupuje po većim cijenama..a kod na se već odražava”, rekao je Nebojša Vukanović, lider liste za Pravdu i red.

I dok vozači brinu kako će poskupljenje goriva uticati na kućni budžet, stručnjaci podsjećaju da se cijene na pumpama ne formiraju slučajno.

“Prilikom formiranja rafinerijskih cijena, pošto one najviše utiču na cijene na tržištu utiče kurs dolara kao i berzanska kotacija određenog derivata. U ovom trenutku cijene gotovo da zavise isključivo od dešavanja na bliskom istoku", rekao je Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske.

Iako kriza na Bliskom istoku utiče na tržište nafte, zbog čega cijene goriva rastu, stručnjaci podsjećaju da takav trend ne može trajati unedogled.

„Za sada se ne vidi da će se kriza na Bliskom istoku srediti brzo, cijene će rasti. Ali one ne mogu da rastu ni večito, ni beskonačno jer u krajnjoj liniji to treba neko i da kupi i ukoliko to pređe neki prag prihvatljivosti, prestaće tražnja a onda će i cijena pasti“, kaže Dušan Vasiljević, međunarodni ekspert za energetiku.

Šteta što rezervoar nije i veći, jer kako stvari stoje – već sutra bi gorivo moglo biti još skuplje.“

Iz Inspektorata poručuju da prate stanje na tržištu i da će kontrole benzinskih pumpi biti pojačane, kako bi se spriječile eventualne zloupotrebe prilikom formiranja cijena.

“Trgovcima koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima, propisuje se maksimalna veleprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litru derivata. Trgovcima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisuje se maksimalna maloprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litru derivata”, rekla je Duška Nikolić, načelnik Odjeljenja za odnose sa javnošću Republičke uprave uprave za inspekcijske poslove.

Dok stručnjaci poručuju da su promjene cijena goriva česte i da zavise od globalnih kretanja na tržištu nafte, građani se nadaju da novi rast neće pokrenuti lančana poskupljenja koja bi dodatno opteretila kućne budžete.