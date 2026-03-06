Prijeti obustava gradnje auto-puta u BiH

Postoji realna mogućnost da u narednim danima dođe do obustave radova na pojedinim dionicama Koridora 5C kroz Bosnu i Hercegovinu, a razlog su dugovanja prema izvođačima i dobavljačima koji učestvuju u izgradnji autoputa.

Kako piše "Kliks", pozivajući se na više izvora uključenih u realizaciju projekata, pojedinim kompanijama koje rade na trasi auto-puta duguju se iznosi koji se mjere u stotinama miliona KM, posebno na dionicama Medakovo - Ozimica i Medakovo - Putnikovo Brdo.

Prema informacijama do kojih je došao pomenuti portal, već neko vrijeme ne dolazi do redovnih uplata tranši, što je dodatno opteretilo odnose između investitora i izvođača radova. Razlog za to, kako navode izvori, ponovo, jeste činjenica da kreditori ne isplaćuju tranše kredita namijenjene finansiranju projekata na Koridoru 5C.

Cijela situacija, prema dostupnim informacijama, povezana je s poslovanjem i istragama u poslovanju Autocesta FBiH. Ranije su, takođe, zatražene određene korekcije i otklanjanje nepravilnosti u postupcima ugovaranja poslova i izboru izvođača na pojedinim projektima.

Autoceste: Sredstva i dalje dostupna

Iz JP Autoceste FBiH su krajem decembra prošle godine naveli da nije došlo do obustave finansiranja projekata na Koridoru 5C niti do raskida kreditnih aranžmana s Evropskom investicijskom bankom (EIB).

Sredstva su, kako su tada rekli, i dalje dostupna u skladu s potpisanim ugovorima, a eventualna usporavanja povlačenja novca odnose se na tehničko-proceduralna pitanja, dinamiku realizacije i administrativnu dokumentaciju, a ne na blokadu finansiranja.

Iz Autocesta FBiH su naglasili da su u stalnoj komunikaciji s međunarodnim finansijskim institucijama te da izgradnja Koridora 5C ostaje strateški prioritet.

U međuvremenu, među izvođačima raste nezadovoljstvo zbog kašnjenja u plaćanjima, a prema saznanjima "Kliksa", samo je pitanje dana kada bi pojedine kompanije mogle donijeti odluku o privremenoj obustavi radova na gradilištima. Nezvanično spominje se 9. mart.

Koridor 5C predstavlja najvažniji infrastrukturni projekat u Bosni i Hercegovini, a eventualna obustava radova na pojedinim dionicama mogla bi dodatno usporiti dinamiku njegove izgradnje.