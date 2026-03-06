Hrvatska u problemu: Zabilježen drastičan pad zaposlenih u ovoj oblasti

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u januaru ove godine u poređenju s decembrom 2025. godine manji je za 2,9 posto, a u poređenju sa januarom 2025. za 5,4 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, u januaru je prema mjesecu prije broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji, koja u ukupnom broju zaposlenih u industriji ima najveći, gotovo 92-postotni udio, pao za 3,3 posto.

U rudarstvu i vađenju, čiji je udio u ukupnom broju zaposlenih u industriji nešto veći od dva posto, broj zaposlenih u januaru je prema prethodnom mjesecu porastao za 3,2 posto, dok je u snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, čiji je udio u ukupnom broju zaposlenih u industriji 6,1 posto, porastao za 0,3 posto.

Najveći padovi

Prema podacima DZS-a, na godišnjoj razini broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji smanjen je za 6,2 posto. Pritom je u sklopu prerađivačke industrije najviše pao broj zaposlenih u proizvodnji odjeće, za 33,8 posto, te u proizvodnji ostalih prijevoznih sredstava, za 29,6 posto.

Statistika najveći rast broja zaposlenih na godišnjoj razini u sklopu prerađivačke industrije registrira u proizvodnji rafiniranih naftnih proizvoda, za 33,7 posto.

U januaru 2026. prema januar 2025. broj zaposlenih u snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji porastao je za 3,2 posto, a u rudarstvu i vađenju za četiri posto.

Ukupna proizvodnost rada u industriji u januaru ove godine veća je za 2,9 posto u poređenju s istim mjesecom lani, prenosi Indeks.hr.