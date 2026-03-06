Logo
Large banner

Hrvatska u problemu: Zabilježen drastičan pad zaposlenih u ovoj oblasti

Autor:

ATV

06.03.2026

12:26

Komentari:

0
Хрватска у проблему: Забиљежен драстичан пад запослених у овој области
Foto: ATV

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u januaru ove godine u poređenju s decembrom 2025. godine manji je za 2,9 posto, a u poređenju sa januarom 2025. za 5,4 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, u januaru je prema mjesecu prije broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji, koja u ukupnom broju zaposlenih u industriji ima najveći, gotovo 92-postotni udio, pao za 3,3 posto.

U rudarstvu i vađenju, čiji je udio u ukupnom broju zaposlenih u industriji nešto veći od dva posto, broj zaposlenih u januaru je prema prethodnom mjesecu porastao za 3,2 posto, dok je u snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, čiji je udio u ukupnom broju zaposlenih u industriji 6,1 posto, porastao za 0,3 posto.

Najveći padovi

Prema podacima DZS-a, na godišnjoj razini broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji smanjen je za 6,2 posto. Pritom je u sklopu prerađivačke industrije najviše pao broj zaposlenih u proizvodnji odjeće, za 33,8 posto, te u proizvodnji ostalih prijevoznih sredstava, za 29,6 posto.

Ивица Дачић-2602026

Srbija

Nove informacije o stanju Ivice Dačića

Statistika najveći rast broja zaposlenih na godišnjoj razini u sklopu prerađivačke industrije registrira u proizvodnji rafiniranih naftnih proizvoda, za 33,7 posto.

U januaru 2026. prema januar 2025. broj zaposlenih u snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji porastao je za 3,2 posto, a u rudarstvu i vađenju za četiri posto.

Ukupna proizvodnost rada u industriji u januaru ove godine veća je za 2,9 posto u poređenju s istim mjesecom lani, prenosi Indeks.hr.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

zaposlenost

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Владо Ђајић

Republika Srpska

Đajić: Tužio sam i dobio odluku da sam nezakonito smijenjen

4 h

5
Ивица Дачић

Srbija

Nove informacije o stanju Ivice Dačića

4 h

0
Хаос Нови Пазар - Звезда

Fudbal

Isplivao novi snimak haosa na utakmici Novog Pazara i Zvezde

4 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Tramp o Iranu: Želimo da uđemo i očistimo sve!

4 h

0

Više iz rubrike

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

Očekuje li nas veliko poskupljenje goriva na pumpama?

5 h

0
На Тржницу стигле прве херцеговачке јагоде: Ово су цијене

Ekonomija

Na Tržnicu stigle prve hercegovačke jagode: Ovo su cijene

6 h

0
Порасла цијена нафте

Ekonomija

Porasla cijena nafte

9 h

0
Велаула: Нисмо званично обавијештени о приједлогу за покретање стечаја "Нове Љубије"

Ekonomija

Velaula: Nismo zvanično obaviješteni o prijedlogu za pokretanje stečaja "Nove Ljubije"

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

40

Istraživanje: Pronađene dvije vrste sisara za koje se vjerovalo da su izumrle

16

39

U Parizu predstavljena kolekcija Marine Radetić Love Marin

16

20

Drama u Beogradu: Muškarac prijetio pištoljem na ulici!

16

16

Tramp: Kuba će ubrzo pasti, SAD spremaju specijalnu politiku prema Havani

16

09

Zaharova: Evropa u stadijumu apsolutnog ludila i samoubistva, situacija se zbog Irana mijenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner