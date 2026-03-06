Očekuje li nas veliko poskupljenje goriva na pumpama?

Poremećaji u transportu i osiguranju tankera već utiču na globalno tržište nafte, a posljedice će uskoro osjetiti i potrošači u regionu.

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović upozorava da naglo poskupljenje goriva može biti teško izbeći ukoliko sukob na Bliskom istoku potraje.

Sukob u regionu Persijskog zaliva već je izazvao ozbiljne poremećaje na svjetskom tržištu nafte. Prekidi u transportu, rast troškova osiguranja i velika neizvjesnost u snabdijevanju podižu cijenu sirove nafte, što se već preliva na tržište naftnih derivata i može dovesti do značajnog poskupljenja goriva na pumpama širom Evrope i regiona.

Mićović upozorava da u ovakvim krizama ni velike državne rezerve ne mogu dugoročno da ublaže posljedice.

„Ne možete imati tolike zalihe da ih potrošite dok kriza ne prođe. Samo zemlje koje su samodovoljne mogu značajno da ublaže efekte ovakvih poremećaja“, ističe on, a prenosi RTS.

Poremećaji u transportu nafte

Prema njegovim riječima, brodski saobraćaj u regionu Persijskog zaliva već je ozbiljno poremećen.

„Brodovi su vrlo brzo stali, iako nije bilo zvanične obustave plovidbe. Osiguranja su ili obustavljena ili su premije udvostručene“, naglašava Mićović.

Posebno je važna logistika snabdijevanja Evrope. Suez Kanal ostaje jedna od ključnih arterija svetske trgovine naftom, dok se deo sirove nafte za region doprema tankerima do Omišalj oil terminal, odakle se naftovodom transportuje do rafinerija u regionu, uključujući i Pančevo Oil Refineri.

„Terminal Omišalj je važan jer tu stiže nafta za NIS, ali i za Mađarsku i Slovačku. Tu uglavnom naftovodom stiže i nafta iz Iraka“, objašnjava Mićović.

Istovremeno, dio nafte sa Bliskog istoka mogao bi da bude preusmjeren ka drugim tržištima, što dodatno komplikuje globalnu energetsku sliku.

„Sjedinjene Američke Države mogu povećati proizvodnju, ali najveći dodatni obim mogao bi da dođe iz Rusije, koja je pod sankcijama“, navodi Mićović.

Cijene goriva pod pritiskom globalne krize

Prema njegovim riječima, istorija kretanja cene nafte praktično prati istoriju velikih svjetskih kriza.

„Ako gledate istoriju promjena cijene nafte, vidjećete i istoriju kriza u svijetu. Kada vidite ovaj cjenovni pik, jasno je da ćemo ga teško prevazići ako sukob potraje“, upozorava on.

Već se primjećuju promjene na tržištu naftnih derivata, posebno kada je riječ o dizelu.

„Cijena dizela je otišla mnogo više nagore. Dvije godine smo imali trend pada cijene naftnih derivata, a sada je taj trend prekinut“, kaže Mićović.

Zbog toga se, prema njegovim rečima, rast cena goriva na pumpama u Srbiji i regionu može očekivati već u narednim danima.

„Već danas ćemo vidjeti kakve će biti cene goriva na našim pumpama, sigurno će biti veliki skok, što se već vidi i u drugim zemljama regiona“, ističe on.

Moguće mjere države

Jedan od načina da se ublaži nagli rast cijena jeste privremeno smanjenje državnih dažbina, ali Mićović upozorava da je i ta mjera ograničena.

„Dramatično raste bazna cijena i jedino gdje može da se ublaži nagli skok jeste smanjenje državnih uzimanja, ali i to je privremeno, jer su akcize značajan prihod za budžet“, objašnjava.

Najveći rizik, dodaje, bio bi administrativni pritisak koji bi ugrozio snabdijevanje tržišta.

„Najgori scenario bio bi da se izvrši pritisak na naftni sektor, pa da se uvoz zaustavi i da onda nema goriva“, naglašava Mićović.

Kao primjer rasta cijena u regionu navodi i Hrvatsku.

„Hrvatska je već najavila povećanje od 21 evrocent za dizel i sedam evrocenti za benzin, što je u dinarima veoma veliko poskupljenje“, kaže on.

Rizik blokade Ormuskog moreuza

Posebnu zabrinutost izaziva i mogućnost blokade jednog od najvažnijih energetskih prolaza na svijetu – Strait of Hormuz.

„Prijetnja blokade Ormuskog moreuza postojala je i tokom iransko-iračkog rata, ali nikada nije realizovana – sada jeste“, upozorava Mićović.

Ipak, naglašava da trenutno nema razloga za strah od nestašice goriva, jer država raspolaže strateškim rezervama.

„Strateške rezerve služe za sigurnost snabdijevanja, a ne za obaranje cijena. Ministarka je rekla da ih imamo za oko 50 dana, što uliva sigurnost da će goriva biti dovoljno“, navodi Mićović.

On dodaje da je prodaja goriva na pumpama nešto povećana, ali da nema panične kupovine, što je važan signal stabilnosti tržišta.

„Prodaja je nešto veća, ali nije panična, i to je dobro jer ne možete napraviti zalihe za cijeli život“, zaključuje Mićović.

(Telegraf Biznis)