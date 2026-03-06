Još jedna država uvodi zabranu društvenih mreža

Indonezija će ograničiti pristup platformama društvenih mreža za lica mlađa od 16 godina, saopšteno je iz Ministarstva za komunikacije i digitalne tehnologije Indonezije.

Indonezija je jedna od zemalja koje su uvele zabranu korištenja društvenih mreža maloljetnim licima da bi se smanjio rizik po njih od zavisnosti i zlostavljanja na internetu.

Vlada Australije je u decembru prošle godine uvela zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina, a Vlada Španije je u februaru izglasala isti zakon.