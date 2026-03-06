Stigla nova pogodnost za penzionere: Jedna stvar sada je mnogo lakša

Građani koji su dio radnog staža ostvarili u državama van bivše SFRJ ubuduće će lakše dolaziti do informacija o svojim penzijskim predmetima.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) uveo je novu uslugu koja omogućava zakazivanje razgovora sa službenicima Fonda putem imejla.

Cilj ove novine je da osiguranicima omogući brži pristup pravnoj pomoći i informacijama o statusu njihovih predmeta, ali i da unapredi efikasnost rada institucije kada je riječ o pitanjima međunarodnog penzijskog staža.

Kako se zakazuje termin

Građani mogu unapred da zakažu termin za razgovor sa ovlašćenim službenicima Fonda slanjem mejla, a adresa zavisi od mjesta prebivališta ili boravišta osiguranika.

Za osiguranike sa prebivalištem ili boravištem na području centralne Srbije nadležna je adresa:

zakazivanje.pravnapomocDF@pio.rs

Za građane sa područja Autonomne Pokrajine Vojvodine koristi se adresa:

zakazivanje.pravnapomocPF@pio.rs

Za osiguranike sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija termin se može zakazati putem adrese:

zakazivanje.pravnapomocSDF@pio.rs

Mogućnost zakazivanja i za građane u inostranstvu

Termin mogu zakazati i osiguranici koji nemaju prebivalište ili boravište u Srbiji. U tom slučaju razgovor se zakazuje u organizacionoj jedinici Fonda koja je nadležna prema posljednjem osiguranju koje su imali u Srbiji, piše Kamatica.

Prilikom slanja zahtijeva putem mejla potrebno je dostaviti osnovne lične podatke kako bi termin mogao da bude evidentiran u sistemu Fonda i potvrđen.

U Fondu PIO očekuju da će ova usluga olakšati komunikaciju sa osiguranicima i ubrzati rješavanje pitanja koja se odnose na penzijski staž ostvaren u inostranstvu.