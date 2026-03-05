Srbija upozorila građane da samo u slučaju krajnje potrebe putuju u Hrvatsku

Autor:ATV
05.03.2026
09:43
Komentari:0
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije objavilo je u srijedu ažurirane preporuke za putovanja, u kojima su sve zemlje svijeta razvrstane u četiri kategorije, od zelene do crvene, u skladu sa procjenom bezbjednosnih rizika.
U crvenu kategoriju svrstane su 23 države na Bliskom istoku, u Aziji i Africi, u koje se građanima Srbije iz bezbjednosnih razloga ne preporučuje putovanje.
Banja Luka
Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez vode
U narandžastoj kategoriji nalazi se 28 zemalja za koje važi preporuka "putovanje samo u slučaju krajnje potrebe", a na tom spisku jedina evropska država je Hrvatska.
Žuta kategorija obuhvata zemlje za koje se savjetuje "putovanje uz dodatne mjere opreza", a među njima je iz Evrope jedino Albanija, saopštilo je Ministarstvo.
Republika Srpska
Inspekcija kontroliše cijene goriva u Srpskoj
Sve ostale države svijeta svrstane su u zelenu kategoriju, što znači da se u njih može putovati uz uobičajen oprez, piše Dnevnik.hr.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu