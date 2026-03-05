Logo
Large banner

Srbija upozorila građane da samo u slučaju krajnje potrebe putuju u Hrvatsku

Autor:

ATV

05.03.2026

09:43

Komentari:

0
Србија упозорила грађане да само у случају крајње потребе путују у Хрватску

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije objavilo je u srijedu ažurirane preporuke za putovanja, u kojima su sve zemlje svijeta razvrstane u četiri kategorije, od zelene do crvene, u skladu sa procjenom bezbjednosnih rizika.

U crvenu kategoriju svrstane su 23 države na Bliskom istoku, u Aziji i Africi, u koje se građanima Srbije iz bezbjednosnih razloga ne preporučuje putovanje.

Чесма

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez vode

U narandžastoj kategoriji nalazi se 28 zemalja za koje važi preporuka "putovanje samo u slučaju krajnje potrebe", a na tom spisku jedina evropska država je Hrvatska.

Žuta kategorija obuhvata zemlje za koje se savjetuje "putovanje uz dodatne mjere opreza", a među njima je iz Evrope jedino Albanija, saopštilo je Ministarstvo.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Republika Srpska

Inspekcija kontroliše cijene goriva u Srpskoj

Sve ostale države svijeta svrstane su u zelenu kategoriju, što znači da se u njih može putovati uz uobičajen oprez, piše Dnevnik.hr.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

putovanje

Srbija

rizično putovanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Рекорд каријере Николе Топића у Америци

Košarka

Rekord karijere Nikole Topića u Americi

3 h

0
Забрињавајући раст незапослености: Највише угрожена ова старосна група

Svijet

Zabrinjavajući rast nezaposlenosti: Najviše ugrožena ova starosna grupa

3 h

0
Без радне дозволе 41 страни држављанин

BiH

Bez radne dozvole 41 strani državljanin

3 h

0
Овај знак у марту не мора да брине о парама

Zanimljivosti

Ovaj znak u martu ne mora da brine o parama

3 h

0

Više iz rubrike

Ивица Дачић

Srbija

Poznato u kakvom je stanju Ivica Dačić

3 h

0
Бака изгубљена у шуми: Пси трагачи и дронови на терену

Srbija

Baka izgubljena u šumi: Psi tragači i dronovi na terenu

4 h

0
Бојан затекао замку за смрт на путу, ријечи власника шокантне! "Дјеца су ми била у колима, а он..."

Srbija

Bojan zatekao zamku za smrt na putu, riječi vlasnika šokantne! "Djeca su mi bila u kolima, a on..."

16 h

0
Балистичка ракета

Srbija

Može li Iran gađati Bondstil na Kosovu i Metohiji?

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

53

Poznato kada počinje isplata penzija u Srpskoj

12

50

Zaplijenjena roba za internet prodaju u vrijednosti 205.000 KM

12

42

Džastin Timberlejk podnio tužbu: Taj video će mi uništiti život

12

42

Bitno: O sanaciji loših puteva u Srpskoj

12

37

Pjevač doživio debakl: Na nastup mu niko nije došao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner