Srbija upozorila građane da samo u slučaju krajnje potrebe putuju u Hrvatsku

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije objavilo je u srijedu ažurirane preporuke za putovanja, u kojima su sve zemlje svijeta razvrstane u četiri kategorije, od zelene do crvene, u skladu sa procjenom bezbjednosnih rizika.

U crvenu kategoriju svrstane su 23 države na Bliskom istoku, u Aziji i Africi, u koje se građanima Srbije iz bezbjednosnih razloga ne preporučuje putovanje.

U narandžastoj kategoriji nalazi se 28 zemalja za koje važi preporuka "putovanje samo u slučaju krajnje potrebe", a na tom spisku jedina evropska država je Hrvatska.

Žuta kategorija obuhvata zemlje za koje se savjetuje "putovanje uz dodatne mjere opreza", a među njima je iz Evrope jedino Albanija, saopštilo je Ministarstvo.

Sve ostale države svijeta svrstane su u zelenu kategoriju, što znači da se u njih može putovati uz uobičajen oprez, piše Dnevnik.hr.