Uzbuna u Crnoj Gori: Potvrđen ptičiji grip u Nikšiću i Bijelom Polju

Autor:ATV
05.03.2026
10:46
Komentari:0
Uprava za bezbjednost hrane potvrdila je prisustvo virusa visoko patogene avijarne influence (ptičijeg gripa) tipa H5N1 na teritoriji Crne Gore. Prvi slučajevi zabilježeni su na dva gazdinstva u opštinama Nikšić i Bijelo Polje.
Virus je izolovan 4. marta, a prema zvaničnom saopštenju Vlade, situacija je sljedeća:
Tip gazdinstva:
Nekomercijalna domaćinstva (dvorišni uzgoj).
Republika Srpska
Osnovni sud u Banjaluci odgovorio Seni Uzunović: Rješenje smo već donijeli
Način držanja:
Slobodni tip držanja sa manjim brojem jedinki.
Lokacije:
Fokus zaraze je trenutno lokalizovan na privatna imanja u navedenim opštinama.
Ptičiji grip je opasna virusna bolest koju karakteriše izuzetno visoka stopa smrtnosti kod domaće živine i divljih ptica.
Glavni izvori i načini širenja:
Ptice selice: One su primarni rezervoar i prenosnik virusa na velike udaljenosti.
Svijet
Crnogorski pomorci sa brodova iz Ormuskog moreuza traže pomoć
Direktan kontakt: Širenje među pticama u istom jatu.
Indirektan prenos: Putem kontaminirane hrane, vode i opreme.
Regionalna situacija: Bolest se širi Evropom
Crna Gora nije izolovan slučaj. Bolest kod domaće živine trenutno je aktivna u brojnim evropskim zemljama, uključujući:
Region:
Bosna i Hercegovina, Rumunija, Bugarska, Mađarska.
Ostatak Evrope:
Njemačka, Francuska, Italija, Španija, Češka.
Gradovi i opštine
Vazduh nezdrav u šest gradova
Važna napomena: Apeluje se na vlasnike živine da pojačaju higijenske mjere i ograniče kontakt svoje živine sa divljim pticama kako bi se spriječilo dalje širenje zaraze.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
15 h0
Region
18 h0
Region
20 h0
Region
21 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu