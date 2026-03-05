Uzbuna u Crnoj Gori: Potvrđen ptičiji grip u Nikšiću i Bijelom Polju

Uprava za bezbjednost hrane potvrdila je prisustvo virusa visoko patogene avijarne influence (ptičijeg gripa) tipa H5N1 na teritoriji Crne Gore. Prvi slučajevi zabilježeni su na dva gazdinstva u opštinama Nikšić i Bijelo Polje.

Detalji o pogođenim gazdinstvima

Virus je izolovan 4. marta, a prema zvaničnom saopštenju Vlade, situacija je sljedeća:

Tip gazdinstva:

Nekomercijalna domaćinstva (dvorišni uzgoj).

Način držanja:

Slobodni tip držanja sa manjim brojem jedinki.

Lokacije:

Fokus zaraze je trenutno lokalizovan na privatna imanja u navedenim opštinama.

Šta je avijarna influenca i kako se prenosi?

Ptičiji grip je opasna virusna bolest koju karakteriše izuzetno visoka stopa smrtnosti kod domaće živine i divljih ptica.

Glavni izvori i načini širenja:

Ptice selice: One su primarni rezervoar i prenosnik virusa na velike udaljenosti.

Direktan kontakt: Širenje među pticama u istom jatu.

Indirektan prenos: Putem kontaminirane hrane, vode i opreme.

Regionalna situacija: Bolest se širi Evropom

Crna Gora nije izolovan slučaj. Bolest kod domaće živine trenutno je aktivna u brojnim evropskim zemljama, uključujući:

Region:

Bosna i Hercegovina, Rumunija, Bugarska, Mađarska.

Ostatak Evrope:

Njemačka, Francuska, Italija, Španija, Češka.

Važna napomena: Apeluje se na vlasnike živine da pojačaju higijenske mjere i ograniče kontakt svoje živine sa divljim pticama kako bi se spriječilo dalje širenje zaraze.