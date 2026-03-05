Suzana Jovanović postala baka

Njen sin Danijel je dobio prvo dijete sa suprugom Tijanom, a djevojčici su dali ime Marta.

Ime Marta je staro biblijsko ime. Potiče od armejske riječi i znači "gospodarica", "dama" i "gospođa".

- Hvala vam na čestitkama. Hvala dragom Bogu na malom anđelu - rekla je ona za "Blic".

Suzana je prije nekoliko mjeseci rekla koliko ju je saznanje o dolasku prinove usrećilo:

- Ovo su za našu porodicu dani ispunjeni snažnim emocijama. Tugom zbog odlaska našeg Saleta, ali i neizmjernom srećom, jer naša porodica uskoro dobija novog člana! - rekla je Suzana Jovanović prije nekoliko mjeseci.

- Život nas često podsjeti koliko su tuga i radost blizu jedno drugom i koliko je važno čuvati ljubav, porodicu i sjećanja na one koje smo voljeli. Beskrajno se radujemo novom članu naše porodice, jedva čekamo da bebu uzmemo u naručje, ja kao baka, a Aleksandra kao tetka. Tijana i Danijel su nas mnogo usrećili! Hvala svima na riječima podrške, čestitkama i razumijevanju u ovim trenucima - dodala je tad Suzana Jovanović, prenose Novosti Magazin.