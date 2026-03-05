Logo
Suzana Jovanović postala baka

ATV

05.03.2026

10:21

Сузана Јовановић постала бака
Foto: Jutjub

Udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović, je postala baka.

Njen sin Danijel je dobio prvo dijete sa suprugom Tijanom, a djevojčici su dali ime Marta.

аеродром никола тесла

Srbija

Još jedan avion iz Dubaija sletio u Beograd

Ime Marta je staro biblijsko ime. Potiče od armejske riječi i znači "gospodarica", "dama" i "gospođa".

- Hvala vam na čestitkama. Hvala dragom Bogu na malom anđelu - rekla je ona za "Blic".

Suzana je prije nekoliko mjeseci rekla koliko ju je saznanje o dolasku prinove usrećilo:

- Ovo su za našu porodicu dani ispunjeni snažnim emocijama. Tugom zbog odlaska našeg Saleta, ali i neizmjernom srećom, jer naša porodica uskoro dobija novog člana! - rekla je Suzana Jovanović prije nekoliko mjeseci.

Судар

Hronika

Sudar auta i kamiona na brzoj cesti ka Banjaluci

- Život nas često podsjeti koliko su tuga i radost blizu jedno drugom i koliko je važno čuvati ljubav, porodicu i sjećanja na one koje smo voljeli. Beskrajno se radujemo novom članu naše porodice, jedva čekamo da bebu uzmemo u naručje, ja kao baka, a Aleksandra kao tetka. Tijana i Danijel su nas mnogo usrećili! Hvala svima na riječima podrške, čestitkama i razumijevanju u ovim trenucima - dodala je tad Suzana Jovanović, prenose Novosti Magazin.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Suzana Jovanović

Saša Popović

