Oglasio se advokat Kajmakoskog, iznio jezive detalje otmice

Pop pjevač Daniel Kajmakoski otet je u Beogradu u februaru, o čemu se naširoko pričalo. Advokat Branislav Stanišić progovorio je sad o osumnjičenima, te naveo kako se Daniel trenutno osjeća.
"Kao pomoćnik i prijatelj Daniela Kajmakoskog, mogu da vas obavestim da do ovog trenutka nije došlo do konkretnijih rezultata u pogledu lišenja slobode osumnjičenih za krivično delo otmice. Nadamo se da će policija svojim radom uspeti da realizuje sve neophodne aktivnosti kako bi osumnjičeni bili privedeni pravdi i kako bi krivični postupak mogao da započne u što skorijem roku", rekao je Stanišić.
"Otprilike smo upoznati sa činjenicama kojima policija raspolaže, a koje bi mogle da doprinesu lociranju i identifikaciji izvršilaca. Otežavajuća okolnost jeste to što se, prema dosadašnjim saznanjima, najverovatnije radi o licima koja nisu državljani Republike Srbije i koja su se sticajem okolnosti našla na njenoj teritoriji. Pod velikim je znakom pitanja da li su u Republiku Srbiju ušla regularno i u skladu sa zakonom ili su se ovde našla ilegalnim putevima, u svojstvu migranata", dodaje advokat.
Stanišić je otkrio da je Danijelovo psihičko stanje stabilno.
"Psihičko stanje Danijela Kajmakoskog trenutno je stabilno. On sprovodi sve ranije dogovorene nastupe i ispunjava profesionalne obaveze. Ipak, mnogo teže posledice ovaj događaj ostavio je na njegovu porodicu", rekao je on.
Dodaje da su otmičari pjevača vezali selotejp trakom i uz prijetnju pištoljem i nožem primorali ga da uđe u svoje vozilo, kojim su potom upravljali u pravcu Rume.
"Incident je započeo u blizini Beton hale, gde su pokušali da ga zaustave, a policija je u tom trenutku pokušala da izvrši redovnu kontrolu vozila. Bežeći od policije, osumnjičeni su velikom brzinom nastavili ka Rumi, ali zbog magle i nepoznavanja terena, na izlazu kod kružnog toka udarili su u bankinu. Vozilo je pretrpelo velika oštećenja i nije moglo dalje da se kreće. U strahu od policije, koja ih je uočila, osumnjičeni su napustili automobil i dali se u bekstvo. Policija je potom pronašla Danijela vezanog na zadnjem sedištu, nakon čega se sve dalje odvijalo kako je javnosti već poznato. U ovom trenutku ne možemo da nagađamo ko bi mogao da stoji iza ovog krivičnog dela, niti koji su motivi. Činjenica je da je u poslednje vreme zabeleženo više incidenata usmerenih ka javnim ličnostima sa estrade, ali o eventualnim razlozima i nalogodavcima ne bismo spekulisali. Očekujemo da će, nakon lišenja slobode osumnjičenih, motivi biti preciznije utvrđeni, kao i to da li je eventualno postojao nalogodavac", priča advokat, prenosi Telegraf.
"Daniel Kajmakoski je izuzetan umetnik i čovek, koji nikada nikome nije ostao dužan, niti je imao bilo kakve veze sa nezakonitim radnjama. On i njegova porodica žive od svog poštenog rada. Njegova bezbednost je trenutno na visokom nivou, a preduzete su sve mere kako bi se sprečilo ponavljanje ovakvog događaja. Kada budemo imali nove informacije ili dođe do značajnih pomaka u istrazi, uz saglasnost Daniela Kajmakoskog, blagovremeno ćemo obavestiti javnost. Nadamo se da se niko više sa estrade neće naći u situaciji kakvu je on preživeo", zaključio je advokat Branislav Stanišić.
Podsjećamo, sve elitne jedinice MUP-a, UKP, SAJ i Žandarmerija Srbije, učestvovale u dramatičnoj akciji spasavanja pjevača Daniela Kajmakoskog, koji je otet 8. februara.
Kajmakoski je zatečen u smrskanom automobilu sa vezanim rukama. Iako je bio u stanju teškog šoka, odbio je medicinski pregled i prebačen je u službene prostorije UKP-a radi davanja izjave.
