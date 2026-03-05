Oglasio se advokat Kajmakoskog, iznio jezive detalje otmice

Pop pjevač Daniel Kajmakoski otet je u Beogradu u februaru, o čemu se naširoko pričalo. Advokat Branislav Stanišić progovorio je sad o osumnjičenima, te naveo kako se Daniel trenutno osjeća.

Advokat: Još nema uhapšenih osumnjičenih

"Kao pomoćnik i prijatelj Daniela Kajmakoskog, mogu da vas obavestim da do ovog trenutka nije došlo do konkretnijih rezultata u pogledu lišenja slobode osumnjičenih za krivično delo otmice. Nadamo se da će policija svojim radom uspeti da realizuje sve neophodne aktivnosti kako bi osumnjičeni bili privedeni pravdi i kako bi krivični postupak mogao da započne u što skorijem roku", rekao je Stanišić.

Sumnja se da otmičari nisu državljani Srbije

"Otprilike smo upoznati sa činjenicama kojima policija raspolaže, a koje bi mogle da doprinesu lociranju i identifikaciji izvršilaca. Otežavajuća okolnost jeste to što se, prema dosadašnjim saznanjima, najverovatnije radi o licima koja nisu državljani Republike Srbije i koja su se sticajem okolnosti našla na njenoj teritoriji. Pod velikim je znakom pitanja da li su u Republiku Srbiju ušla regularno i u skladu sa zakonom ili su se ovde našla ilegalnim putevima, u svojstvu migranata", dodaje advokat.

Kajmakoski nastavio sa nastupima uprkos traumi

Stanišić je otkrio da je Danijelovo psihičko stanje stabilno.

"Psihičko stanje Danijela Kajmakoskog trenutno je stabilno. On sprovodi sve ranije dogovorene nastupe i ispunjava profesionalne obaveze. Ipak, mnogo teže posledice ovaj događaj ostavio je na njegovu porodicu", rekao je on.

Dodaje da su otmičari pjevača vezali selotejp trakom i uz prijetnju pištoljem i nožem primorali ga da uđe u svoje vozilo, kojim su potom upravljali u pravcu Rume.

"Incident je započeo u blizini Beton hale, gde su pokušali da ga zaustave, a policija je u tom trenutku pokušala da izvrši redovnu kontrolu vozila. Bežeći od policije, osumnjičeni su velikom brzinom nastavili ka Rumi, ali zbog magle i nepoznavanja terena, na izlazu kod kružnog toka udarili su u bankinu. Vozilo je pretrpelo velika oštećenja i nije moglo dalje da se kreće. U strahu od policije, koja ih je uočila, osumnjičeni su napustili automobil i dali se u bekstvo. Policija je potom pronašla Danijela vezanog na zadnjem sedištu, nakon čega se sve dalje odvijalo kako je javnosti već poznato. U ovom trenutku ne možemo da nagađamo ko bi mogao da stoji iza ovog krivičnog dela, niti koji su motivi. Činjenica je da je u poslednje vreme zabeleženo više incidenata usmerenih ka javnim ličnostima sa estrade, ali o eventualnim razlozima i nalogodavcima ne bismo spekulisali. Očekujemo da će, nakon lišenja slobode osumnjičenih, motivi biti preciznije utvrđeni, kao i to da li je eventualno postojao nalogodavac", priča advokat, prenosi Telegraf.

"Daniel Kajmakoski je izuzetan umetnik i čovek, koji nikada nikome nije ostao dužan, niti je imao bilo kakve veze sa nezakonitim radnjama. On i njegova porodica žive od svog poštenog rada. Njegova bezbednost je trenutno na visokom nivou, a preduzete su sve mere kako bi se sprečilo ponavljanje ovakvog događaja. Kada budemo imali nove informacije ili dođe do značajnih pomaka u istrazi, uz saglasnost Daniela Kajmakoskog, blagovremeno ćemo obavestiti javnost. Nadamo se da se niko više sa estrade neće naći u situaciji kakvu je on preživeo", zaključio je advokat Branislav Stanišić.

Pjevač pronađen vezan u automobilu

Podsjećamo, sve elitne jedinice MUP-a, UKP, SAJ i Žandarmerija Srbije, učestvovale u dramatičnoj akciji spasavanja pjevača Daniela Kajmakoskog, koji je otet 8. februara.

Kajmakoski je zatečen u smrskanom automobilu sa vezanim rukama. Iako je bio u stanju teškog šoka, odbio je medicinski pregled i prebačen je u službene prostorije UKP-a radi davanja izjave.