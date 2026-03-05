Logo
Zabrinjavajući rast nezaposlenosti: Najviše ugrožena ova starosna grupa

Autor:

ATV

05.03.2026

09:35

Foto: Pexels.com

Nezaposlenost u Velikoj Britaniji bi ove godine mogla da dostigne 5,3 odsto, što je više od ranije procijenjenih 4,9 odsto, upozorava danas britanski nadzorni organ Kancelarija za budžetsku odgovornost (OBR), uz ocjenu da je posebno zabrinjavajući rast nezaposlenosti među mladima.

Prema novoj projekciji OBR-a, stopa nezaposlenosti od 5,3 odsto bila bi najviša od posljednjeg kvartala 2020. godine, kada je zemlja bila u lokdaunu tokom pandemije virusa korona, prenosi Gardijan.

OBR je istovremeno snizio procenu privrednog rasta, pa se očekuje da britanski BDP poraste za 1,1 odsto u 2026, nakon 1,4 odsto u 2025, a potom da u proseku raste 1,6 procenata godišnje do 2030. godine.

Inflacija u Velikoj Britaniji bi, prema procijeni, trebalo da padne sa 3,4 odsto u 2025. na 2,3 odsto u 2026, a zatim da se stabilizuje na dva odsto u periodu od 2027. do 2030.

OBR upozorava da su projekcije neizvesne zbog rata sa Iranom, koji bi mogao da ima "veoma značajan" uticaj na britansku ekonomiju, posebno ukoliko cijene energenata ostanu na visokom nivou.

Prema posljednjim podacima Kancelarije za nacionalnu statistiku (ONS), nezaposlenost u Velikoj Britaniji je u posljednjem kvartalu 2025. porasla na 5,2 odsto, što je najviši nivo od početka 2021. godine.

Mladi uzrasta od 16 do 24 godine najteže su pogođeni, sa stopom nezaposlenosti od 16 odsto, što je najviši nivo za skoro posljednjih 11 godina.

Član budžetskog komiteta OBR-a, profesor Dejvid Majls, ocijenio je da rast nezaposlenosti proizlazi prije svega iz smanjenog zapošljavanja, a ne masovnih otpuštanja, što nesrazmerno pogađa mlade koji prvi put ulaze na tržište rada.

On je dodao da povećanje minimalne zarade za mlade i rast doprinosa za nacionalno osiguranje poslodavaca povećavaju troškove zapošljavanja najmlađih radnika, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

