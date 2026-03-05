Sijarto: Mađarska neće biti uvučena u rat

Autor:ATV
Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto izjavio je da Mađarska neće biti uvučena u rat i ocijenio da u Ukrajini već četiri godine "bjesni besmisleni rat" koji je trebalo da bude završen mirovnim pregovorima u Istanbulu prije dvije godine.
"Nikada ne dozvoliti da Mađarska bude uvučena u rat je naš najvažniji zadatak", rekao je Sijarto po dolasku dvojice Mađara koji su nasilno regrutovani u ukrajinsku vojsku, zarobljeni u Rusiji i pušteni po nalogu ruskog predsjednika Vladimira Putina, prenio je MTI.
Dvojica zakarpatskih Mađara ponovo su se sastala sa porodicama na međunarodnom aerodromu List Ferenc u Budimpešti.
"Mi Mađari moramo da se zalažemo za mir", rekao je Sijarto, dodajući da će Mađarska ostati van rata i da će štititi svoje građane od posledica rata.
Takođe je naglasio da će se vlada zalagati za svakog Mađara koga bi željeli da natjeraju da postane žrtva sukoba.
Dvojica muškaraca stigla su u Mađarsku avionom koji je prevozio Sijarta, nakon njegovih razgovora sa Putinom u Moskvi.
Puštanje na slobodu odobrio je Putin na zahtjev mađarskog premijera Viktora Orbana.
