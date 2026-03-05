Logo
Large banner

Sijarto: Mađarska neće biti uvučena u rat

Autor:

ATV

05.03.2026

09:09

Komentari:

0
Сијарто: Мађарска неће бити увучена у рат
Foto: ATV

Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto izjavio je da Mađarska neće biti uvučena u rat i ocijenio da u Ukrajini već četiri godine "bjesni besmisleni rat" koji je trebalo da bude završen mirovnim pregovorima u Istanbulu prije dvije godine.

"Nikada ne dozvoliti da Mađarska bude uvučena u rat je naš najvažniji zadatak", rekao je Sijarto po dolasku dvojice Mađara koji su nasilno regrutovani u ukrajinsku vojsku, zarobljeni u Rusiji i pušteni po nalogu ruskog predsjednika Vladimira Putina, prenio je MTI.

Dvojica zakarpatskih Mađara ponovo su se sastala sa porodicama na međunarodnom aerodromu List Ferenc u Budimpešti.

"Mi Mađari moramo da se zalažemo za mir", rekao je Sijarto, dodajući da će Mađarska ostati van rata i da će štititi svoje građane od posledica rata.

Dodik i Vucic

Republika Srpska

Dodik: Vučić - veliki i iskreni prijatelj Republike Srpske

Takođe je naglasio da će se vlada zalagati za svakog Mađara koga bi željeli da natjeraju da postane žrtva sukoba.

Dvojica muškaraca stigla su u Mađarsku avionom koji je prevozio Sijarta, nakon njegovih razgovora sa Putinom u Moskvi.

Puštanje na slobodu odobrio je Putin na zahtjev mađarskog premijera Viktora Orbana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Peter Sijarto

Mađarska

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Балистичка ракета

Svijet

Iran negira da je ispalio raketu na Tursku

4 h

0
Авион, лет

Svijet

Za danas planiran let sa državljanima BiH iz Dubaija

4 h

0
ф-15 авион

Svijet

Oboreni iranski bombarderi neposredno pred napad na američku bazu

5 h

0
Убијен високи званичник Хамаса

Svijet

Ubijen visoki zvaničnik Hamasa

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

53

Poznato kada počinje isplata penzija u Srpskoj

12

50

Zaplijenjena roba za internet prodaju u vrijednosti 205.000 KM

12

42

Džastin Timberlejk podnio tužbu: Taj video će mi uništiti život

12

42

Bitno: O sanaciji loših puteva u Srpskoj

12

37

Pjevač doživio debakl: Na nastup mu niko nije došao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner