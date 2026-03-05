Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto izjavio je da Mađarska neće biti uvučena u rat i ocijenio da u Ukrajini već četiri godine "bjesni besmisleni rat" koji je trebalo da bude završen mirovnim pregovorima u Istanbulu prije dvije godine.

"Nikada ne dozvoliti da Mađarska bude uvučena u rat je naš najvažniji zadatak", rekao je Sijarto po dolasku dvojice Mađara koji su nasilno regrutovani u ukrajinsku vojsku, zarobljeni u Rusiji i pušteni po nalogu ruskog predsjednika Vladimira Putina, prenio je MTI.

Dvojica zakarpatskih Mađara ponovo su se sastala sa porodicama na međunarodnom aerodromu List Ferenc u Budimpešti.

"Mi Mađari moramo da se zalažemo za mir", rekao je Sijarto, dodajući da će Mađarska ostati van rata i da će štititi svoje građane od posledica rata.

Republika Srpska Dodik: Vučić - veliki i iskreni prijatelj Republike Srpske

Takođe je naglasio da će se vlada zalagati za svakog Mađara koga bi željeli da natjeraju da postane žrtva sukoba.

Dvojica muškaraca stigla su u Mađarsku avionom koji je prevozio Sijarta, nakon njegovih razgovora sa Putinom u Moskvi.

Puštanje na slobodu odobrio je Putin na zahtjev mađarskog premijera Viktora Orbana.