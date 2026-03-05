Sve bliže 3 KM: Ponovo raste cijena goriva

Cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini ponovo su jutros, 5. marta, porasle.

Na benzinskim pumpama u Sarajevo zabilježen je rast cijena dizela i benzina u odnosu na prethodne dane.

Društvo Police u BiH se prazne: Stručnjak za ATV objasnio šta građani mogu uraditi

Najjeftiniji dizel u Sarajevu u zadnja dva dana je koštao 2,27 KM po litru, dok je najskuplji bio 2,44 KM.

Od jutros cijene su više, najjeftiniji dizel sada iznosi 2,36 KM, dok je najskuplji dostigao 2,65 KM.

Rast je zabilježen i kod benzina Premium 95.

U srijedu je najniža cijena bila 2,24 KM, a najviša 2,36 KM. Već u četvrtak cijene benzina na pumpama u Sarajevu iznose čak i do 2,76 KM po litri.

Police se prazne

Rastuće tenzije i neizvjesnost zbog sukoba na Bliskom istoku počeli su se osjećati i u svakodnevici građana, koji posljednjih dana sve češće kupuju veće količine osnovnih životnih namirnica.

U pojedinim marketima već se mogu vidjeti poluprazne, pa čak i potpuno prazne police brašna, ulja i šećera.

Riječ je o naglom povećanju potražnje, posebno za proizvodima koji se tradicionalno smatraju osnovnim zalihama u domaćinstvu.

Kultura Holivud razmatra ukidanje crvenog tepiha na ceremoniji dodjele Oskara?

Građani, vođeni strahom od mogućih poremećaja na tržištu i rasta cijena, odlučuju unaprijed osigurati namirnice koje imaju duži rok trajanja.

Nabavka koja podrazumijeva kupovinu osnovnih životnih namirnica u znatno većim količinama ubrzala je pražnjenje polica u brojnim supermarketima, piše "Tuzlanski.ba".

Strah neprijatelj

Globalne krize, ratovi i geopolitičke napetosti često izazivaju psihološki efekat među potrošačima, zbog čega se ljudi odlučuju na stvaranje kućnih zaliha.

Isti slučaj bilježi se i sa naftom, gdje su brojni građani pohrlili na benzinske pumpe kako bi obezbijedili rezerve, iako su iz Federalnog ministarstva trgovine naveli kako je tržište stabilno i da nema razloga za paniku.

Slična praksa zabilježena je u doba korone, te početkom sukoba u Rusiji i Ukrajini.

Stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić objasnio je za ATV da je zapravo strah u ovakvim situacijama veliki neprijatelj i glavni generator inflacije.

Zanimljivosti Pare i sreća kucaju na vrata: Merkur kreće direktno i mijenja sve za ova 3 znaka

"Psihološki efekti gdje stanovništvo počinje da kupuje veće količine goriva, veće količine određenih namirnica, to smo već vidjeli prilikom pandemije. Osnovni generator inflacije u ovakvim situacijama je strah", rekao je stručnjak za ATV.

Naglasio je da je najbitnije da stanovništvo bude smireno kako bi se, između ostalog, spriječile i zloupotrebe.

"Tako najčešće biva, naročito na Balkanu. Šta god da se dešava uglavnom bude izgovor da poskupi, na prvom mjestu, hrana i usluge", istakao je Pepić.