Legendarni Crni konj se vraća na velika vrata

Autor:

ATV

05.03.2026

08:44

Black Horse
Foto: Screenshot / YouTube

Somborska kompanija "Black Horse", jedini domaći proizvođač akumulatora, pokrenula je proizvodnju trakcionih akumulatora u svom proizvodnom pogonu i time označila povratak na tržište.

Direktor kompanije Aleksandar Čolić rekao je da trenutno zapošljavaju 45 radnika, a da će u narednih mjesec zaposliti još radnika i doći do 60 zaposlenih.

"Plan je da otvorimo još značajan broj novih radnih mjesta u 2026. godini. U ovoj godini nastavljamo investicioni ciklus daljim unapređenjima tehnologije i ekoloških standarda u proizvodnji", rekao je Čolić, piše u saopštenju kompanije.

Dodao je da će trakcioni akumulatori pružati optimalan odnos cijene i performansi u kapacitetima od 60 do 155 amper sati.

Direktor sektora istraživanja, razvoja i kontrole kvaliteta u popularnoj kompaniji Genadi Isaev rekao je da trakcioni akumulatori zahtijevaju visok nivo tehničke preciznosti i stroge kontrole u svim fazama proizvodnje.

"Uspostavili smo sistem koji omogućava dosljedan kvalitet, pouzdanost i optimalne performanse proizvoda. Naš cilj je da tržištu ponudimo rješenja koja ispunjavaju najviše profesionalne standarde. Kombinujući industrijsku tradiciju i savremena rješenja, gradimo stabilnu osnovu za dalji rast i jačanje naše pozicije na tržištu", kazao je Isaev.

Po njemu, nova proizvodna linija projektovana je u skladu sa visokim tehničkim i operativnim standardima, dodajući da je cilj da se obezbijede pouzdana i dugotrajna rješenja za industrijsku i logističku primenu.

Black Horse

akumulator

