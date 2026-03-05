Holivud razmatra ukidanje crvenog tepiha na ceremoniji dodjele Oskara?

Najveće holivudske zvijezde okupiće se 15. marta na 98. dodjeli Oskara u Dolbi teatru u Los Anđelesu, gdje Akademija filmskih umjetnosti i nauka svake godine nagrađuje najbolja filmska ostvarenja.

Ipak, dok se Holivud priprema za svoju najglamurozniju noć, iza kulisa raste ozbiljna nervoza koja bi mogla da promijeni decenijsku tradiciju.

Holivud razmatra ukidanje crvenog tepiha

Producenti ceremonije su, prema pisanju portala Page Six, pripremili krizni plan koji uključuje i najdrastičniju opciju – potpuno ukidanje crvenog tepiha.

Izvor blizak organizaciji navodi da postoji opravdan strah da bi raskošno slavlje u trenutku dok traje operacija “Epski bijes” na Bliskom istoku moglo poslati pogrešnu poruku svijetu.

Akademija, naime, ne želi da ostavi utisak institucije koja ignoriše tragične svjetske događaje.

Isti izvor otkrio je i jedan specifičan detalj koji ilustruje trenutnu neodlučnost. Prvobitni plan je bio da crveni tepih bude ukrašen japanskim javorima, koji simbolizuju “mir i dugovječnost”.

Međutim, sada se postavlja pitanje da li bi takav dekor bio primjeren ili čak ironičan u aktuelnim okolnostima. Dok jedni zagovaraju promjene, drugi holivudski izvori tvrde da se zvanični planovi, bar za sada, još uvijek ne mijenjaju.

“Razmatraju svaku moguću situaciju i kako bi ceremonija izgledala u različitim okolnostima. Sigurno razmišljaju o tome šta je u ovom trenutku primjereno“, izjavio je neimenovani izvor za medije.

Nominacije iranskih autora dodatno povećavaju političku osjetljivost

Dodatnu težinu i političku osjetljivost ovogodišnjoj dodjeli daje činjenica da su među nominovanima i tri iranska filmska stvaraoca. To su proslavljeni reditelj Džafar Panahi, nominovan za film “Bila je to samo nesreća” , kao i Sara Haki i Mohamadreza Ejni, koji stoje iza dokumentarnog ostvarenja “Rezanje kroz stijene”.

Više izvora bliskih industriji slaže se u jednom: kakvi god planovi na kraju bili usvojeni, crveni tepih će ove godine biti izuzetno “klizav teren”.

Strah od političkih pitanja na crvenom tepihu

Među glumcima, njihovim agentima i velikim studijima vlada sve veći strah od neprijatnih novinarskih pitanja o politici i ratnim sukobima.