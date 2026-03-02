Logo
Large banner

Ljudi ne odustaju od teorije kloniranog glumca: "Ovo nije pravi Džim Keri"

Izvor:

Kurir

02.03.2026

12:53

Komentari:

0
Глумац Џим Кери
Foto: Tanjug/AP Photo/Thomas Padilla

Džim Keri je na dodjeli nagrada primio Počasnog Cezara, ali su društvene mreže preplavile spekulacije o njegovom izgledu i identitetu.

Rijetko pojavljivanje Džima Kerija na 51. dodjeli nagrada César Awards u Parizu 26. februara, gde je primio Počasnog Cezara za životno djelo, trebalo je da bude svečani omaž njegovoj karijeri.

I bio je – barem unutar dvorane IOlympia.

Šezdesetčetvorogodišnji glumac održao je emotivan govor na tečnom francuskom jeziku, zahvalio se porodici, pokojnom ocu i saradnicima, među kojima i reditelju Majkl Gondri. Publika ga je ispratila ovacijama.

Na internetu? Počeo je haos.

"To nije on"

Gotovo odmah po objavljivanju fotografija i snimaka, društvene mreže preplavile su spekulacije:

"Ko je ovaj čovjek?";

"Neprepoznatljiv.";

"To nije pravi Džim Keri."

Маја Маринковић

Scena

Maja Marinković bijesna na Janjuša: Trudnu si me ostavio

Najekstremnija teorija tvrdi da je "pravi" Keri preminuo između 2015. i 2017. godine i da je zamenjen dvojnkom, klonom ili "projektnim glumcem". Kao "dokaz" navode se navodne promene u boji očiju, obliku nosa i vilice, zubima, građi tijela, pa čak i smirenijem ponašanju. Teorije su se proširile na platformama poput Iksa, Redita i TikToka, uklapajući se u širi narativ o poznatim ličnostima koje su navodno "zamijenjene", među kojima je, kako mnogi spekulišu, od nedavno i Selena Gomez.

No, ne postoji nikakav kredibilan dokaz koji podržava ove tvrdnje - nema zvaničnih zapisa, curenja informacija niti potvrda bilo kakvih tvrdnji o zamijeni identiteta.

Stručnjaci za estetsku hirurgiju primjećuju da je moguće da je glumac osvježio izgled - zategnutija linija vilice, glađi vrat i suptilne promjene u srednjem dijelu lica mogli bi ukazivati na fejslifting, filere ili blefaroplastiku. Uz to, nosi dužu, ofarbanu crnu kosu i djeluje smirenije nego u mlađim danima.

Drugim riječima - godine, stil i možda estetske intervencije.

Težak period iza reflektora

Da bi se razumjele ove spekulacije, potrebno je sagledati poslednjih 10 do 15 godina njegovog života.

Nakon ogromnog uspeha tokom 90-ih i 2000-ih, Keri je prošao kroz izuzetno težak period.

Njegova bivša partnerka, Katriona Vajt, preminula je 2015. godine. Uslijedile su tužbe i medijski pritisak, koji su do 2018. odbačeni. Glumac je otvoreno govorio o depresiji i povukao se iz Holivuda oko 2017. godine, seleći se na Havaje i posvećujući se slikanju, pisanju i duhovnosti.

Покемон карте

Ekonomija

Od jedne karte možete da zaradite za stan: Provjerite da li imate baš ovu

Godine 2022. najavio je penziju, rekavši: "Uradio sam dovoljno. Ja sam dovoljan." Ipak, selektivno se vraća projektima koji ga inspirišu.

Keri je decenijama bio simbol fizičke komedije, elastične mimike i frenetične energije. Kada publika vidi smirenijeg, zrelijeg muškarca sa drugačijom frizurom i suptilno promijenjenim crtama lica - šok je gotovo neminovan. Ali šok nije dokaz zavjere.

Najjednostavnije objašnjenje često je i da je riječ o čoveku koji je prošao kroz teške životne faze, prirodno ostario, možda osvežio izgled i izabrao mir umesto reflektora, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tagovi :

Džim Keri

glumac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Туга! Умро познати глумац након шест мјесеци борбе за живот

Kultura

Tuga! Umro poznati glumac nakon šest mjeseci borbe za život

1 d

0
Умро Милан Краљ

Kultura

Umro Milan Kralj

2 d

0
Ruža cvijet

Kultura

Preminuo čuveni srpski roker

4 d

0
Витез седам краљевстава

Kultura

Šta znamo o drugoj sezoni serije Vitez sedam kraljevstava

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

13

51

Dubai na ivici nakon iranskih napada: "Jezivo je"

13

50

Ana dovela Raleta u bolnicu: ''Bio je blijed i otežano disao''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner