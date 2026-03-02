Ljudi ne odustaju od teorije kloniranog glumca: "Ovo nije pravi Džim Keri"

Džim Keri je na dodjeli nagrada primio Počasnog Cezara, ali su društvene mreže preplavile spekulacije o njegovom izgledu i identitetu.

Rijetko pojavljivanje Džima Kerija na 51. dodjeli nagrada César Awards u Parizu 26. februara, gde je primio Počasnog Cezara za životno djelo, trebalo je da bude svečani omaž njegovoj karijeri.

I bio je – barem unutar dvorane IOlympia.

Šezdesetčetvorogodišnji glumac održao je emotivan govor na tečnom francuskom jeziku, zahvalio se porodici, pokojnom ocu i saradnicima, među kojima i reditelju Majkl Gondri. Publika ga je ispratila ovacijama.

Na internetu? Počeo je haos.

"To nije on"

Gotovo odmah po objavljivanju fotografija i snimaka, društvene mreže preplavile su spekulacije:

"Ko je ovaj čovjek?";

"Neprepoznatljiv.";

"To nije pravi Džim Keri."

Najekstremnija teorija tvrdi da je "pravi" Keri preminuo između 2015. i 2017. godine i da je zamenjen dvojnkom, klonom ili "projektnim glumcem". Kao "dokaz" navode se navodne promene u boji očiju, obliku nosa i vilice, zubima, građi tijela, pa čak i smirenijem ponašanju. Teorije su se proširile na platformama poput Iksa, Redita i TikToka, uklapajući se u širi narativ o poznatim ličnostima koje su navodno "zamijenjene", među kojima je, kako mnogi spekulišu, od nedavno i Selena Gomez.

No, ne postoji nikakav kredibilan dokaz koji podržava ove tvrdnje - nema zvaničnih zapisa, curenja informacija niti potvrda bilo kakvih tvrdnji o zamijeni identiteta.

Stručnjaci za estetsku hirurgiju primjećuju da je moguće da je glumac osvježio izgled - zategnutija linija vilice, glađi vrat i suptilne promjene u srednjem dijelu lica mogli bi ukazivati na fejslifting, filere ili blefaroplastiku. Uz to, nosi dužu, ofarbanu crnu kosu i djeluje smirenije nego u mlađim danima.

Drugim riječima - godine, stil i možda estetske intervencije.

Težak period iza reflektora

Da bi se razumjele ove spekulacije, potrebno je sagledati poslednjih 10 do 15 godina njegovog života.

Nakon ogromnog uspeha tokom 90-ih i 2000-ih, Keri je prošao kroz izuzetno težak period.

Njegova bivša partnerka, Katriona Vajt, preminula je 2015. godine. Uslijedile su tužbe i medijski pritisak, koji su do 2018. odbačeni. Glumac je otvoreno govorio o depresiji i povukao se iz Holivuda oko 2017. godine, seleći se na Havaje i posvećujući se slikanju, pisanju i duhovnosti.

Godine 2022. najavio je penziju, rekavši: "Uradio sam dovoljno. Ja sam dovoljan." Ipak, selektivno se vraća projektima koji ga inspirišu.

Keri je decenijama bio simbol fizičke komedije, elastične mimike i frenetične energije. Kada publika vidi smirenijeg, zrelijeg muškarca sa drugačijom frizurom i suptilno promijenjenim crtama lica - šok je gotovo neminovan. Ali šok nije dokaz zavjere.

Najjednostavnije objašnjenje često je i da je riječ o čoveku koji je prošao kroz teške životne faze, prirodno ostario, možda osvežio izgled i izabrao mir umesto reflektora, prenosi Kurir.