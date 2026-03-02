Sijarto: Satelitski snimci dokazuju da je ''Družba'' operativna

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da su pregledani satelitski snimci naftovoda "Družba", koji dokazuju da je naftovod ispravan, i da ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski ne govori istinu kada kaže da tehnički problemi sprečavaju obnavljanje protoka "Družbom".

"Na današnjem brifingu o nacionalnoj bezbjednosti razmotrili smo satelitske snimke naftovoda `Družba`. Snimci jasno pokazuju da ne postoji tehnički razlog za obustavu rada. Zelenski ne govori istinu", napisao je Sijarto na "Iksu".

On je ukazao na posebnu važnost tog pitanja za mađarsku energetsku bezbjednost sada kada je obnavljanje dopremanja nafte morskim putem dovedeno u pitanje.

"U trenutku kada je pomorski transport nafte neizvjestan zbog zatvaranja Ormuškog moreuza, blokiranje funkcionalne kopnene rute snabdijevanja predstavlja direktan napad na Mađarsku", naveo je ministar.

On je dodao da obustavljanjem protoka naftovoda u ovoj međunarodnoj krizi, Ukrajina namjerno podriva energetsku bezbjednost Mađarske.

Mađarski premijer Viktor Orban je ranije objavio satelitske snimke naftovoda "Družba" na "Iksu", na kojima se, prema njegovim riječima, jasno vidi da nema problema, i da je nafotovod operativan.