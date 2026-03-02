Logo
Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

02.03.2026

13:56

Vlada Libana donijela je odluku da zabrani sve vojne aktivnosti Hezbolaha u zemlji, saopštio je libanski premijer Navaf Salam.

"Donesena je odluka da se zabrane sve vojne i bezbjednosne aktivnosti Hezbolaha, kao aktivnosti koje izlaze izvan okvira zakona", rekao je Salam nakon vanredne sjednice Vlade.

Svijet

Tramp: Teheran želi dogovor sa Vašingtonom

On je dodao da je pripadnicima Hezbolaha dat zakonski rok za predaju oružja i da se njegova sfera djelovanja ograničava isključivo na političko.

Izrael Iran

Teheran

Hezbolah

Liban

