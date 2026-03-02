Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

Izvor:
SRNA
02.03.2026
13:56
Komentari:0
Vlada Libana donijela je odluku da zabrani sve vojne aktivnosti Hezbolaha u zemlji, saopštio je libanski premijer Navaf Salam.
"Donesena je odluka da se zabrane sve vojne i bezbjednosne aktivnosti Hezbolaha, kao aktivnosti koje izlaze izvan okvira zakona", rekao je Salam nakon vanredne sjednice Vlade.
Svijet
Tramp: Teheran želi dogovor sa Vašingtonom
On je dodao da je pripadnicima Hezbolaha dat zakonski rok za predaju oružja i da se njegova sfera djelovanja ograničava isključivo na političko.
Najnovije
Najčitanije
16
47
16
40
16
35
16
16
16
07
Trenutno na programu