Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

Vlada Libana donijela je odluku da zabrani sve vojne aktivnosti Hezbolaha u zemlji, saopštio je libanski premijer Navaf Salam.

"Donesena je odluka da se zabrane sve vojne i bezbjednosne aktivnosti Hezbolaha, kao aktivnosti koje izlaze izvan okvira zakona", rekao je Salam nakon vanredne sjednice Vlade.

On je dodao da je pripadnicima Hezbolaha dat zakonski rok za predaju oružja i da se njegova sfera djelovanja ograničava isključivo na političko.