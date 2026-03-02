Centar Banjaluke ostao bez vode

Izvor:
Prilikom zemljanih radova na izgradnji parohijskog doma u Banjaluci, presječena je cijev zbog čega će centar grada ostati bez vode.
Kako je rečeno iz banjalučkog "Vodovoda" za "Nezavisne novine", bez vode će ostati centar grada.
"Problem će biti brzo riješen. Naše ekipe su na terenu i trenutno zatvaraju određene šahtove kako bi što manje područje ostalo bez vode dok popravljaju", naveli su iz "Vodovoda".
