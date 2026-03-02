Sutra bez struje četiri ulice u Banjaluci

02.03.2026
14:23
Komentari:0
Bez struje će u Banjaluci u utorak biti dijelovi četiri ulice.
Kako je saopšteno iz "Elektrokrajine", od devet do 14 bez struje će biti dio Bulevara vojvode Živojina Mišića br. 45.
"Od devet do 13 časova bez struje će biti dijelovi ulica Ozrenska i Nevesinjska, a od devet do 14 dio Ulice knjaza Miloša", naveli su oni.
Svijet
Prvi snimci haosa na Kipru: Uzletjeli lovci
Banja Luka
5 h0
Banja Luka
5 h0
Banja Luka
6 h0
Banja Luka
20 h0
Najnovije
Najčitanije
16
47
16
40
16
35
16
16
16
07
Trenutno na programu