Sutra bez struje četiri ulice u Banjaluci

Bez struje će u Banjaluci u utorak biti dijelovi četiri ulice.

Kako je saopšteno iz "Elektrokrajine", od devet do 14 bez struje će biti dio Bulevara vojvode Živojina Mišića br. 45.

"Od devet do 13 časova bez struje će biti dijelovi ulica Ozrenska i Nevesinjska, a od devet do 14 dio Ulice knjaza Miloša", naveli su oni.