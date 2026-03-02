Ovo bacamo svi, a ima značajne količine zlata

Svake godine u svijetu se proizvede gotovo 50 miliona tona elektronskog otpada.

Međutim, odbačeni uređaji, koji se često smatraju bezvrijednim, zapravo sadrže značajne količine zlata!

Koncentracija može dostići i do 400 grama po toni, što je daleko više od mnogih rudnih nalazišta, gdje se prosječan prinos kreće između 1 i 5 grama po toni.

Ova činjenica menja pogled na zastarjele uređaje. Matične ploče, konektori i štampane ploče sadrže značajan udio zlata od 22 karata, koje se koristi zbog svoje izuzetne provodljivosti i otpornosti na koroziju.

Ipak, veliki dio ovog otpada i dalje ne ulazi u specijalizovane industrijske tokove. U mnogim regionima prisutna je neformalna obrada, uz upotrebu toksičnih supstanci poput cijanida ili žive, što ima teške posljedice po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Švajcarska inovacija menja industrijska pravila

Tim istraživača sa ETH Zurich razvio je tehniku zasnovanu na proteinima iz surutke, nusproizvoda u proizvodnji sira. Pretvoreni u mikroskopske strukture, ovi proteini djeluju poput sunđera koji mogu da vežu metalne jone iz rastvora.

Proces počinje rastvaranjem elektronskih komponenti. Zatim proteinske fibrile selektivno izdvajaju čestice zlata. U završnoj fazi, zagrevanjem se dobijaju čvrste grudvice sa čistoćom od 22 karata.

Izmjereni prinos dostiže 450 miligrama iz 20 matičnih ploča, što potvrđuje ekonomsku isplativost ove metode.

Održiviji model od tradicionalnog rudarstva

Poređenje metoda ukazuje na tehnološki zaokret:

Klasično rudarenje: nizak prinos i visoki troškovi

Konvencionalna hemijska obrada: veći prinos, ali značajno zagađenje

Izdvajanje zlata reciklažom uz proteinsku tehnologiju: mali ekološki uticaj i kontrolisani troškovi

Posebnost ove inovacije leži u korišćenju sirovina koje potiču iz poljoprivrednog otpada. Takav kružni model smanjuje troškove i istovremeno ograničava negativne posljedice po okolinu.

Ka novoj strateškoj industriji zasnovanoj na reciklaži

Reciklaža elektronskih komponenti sve više dobija oblik organizovanog industrijskog sistema.

Proces obuhvata:

prikupljanje i sortiranje starih uređaja

demontažu strateških dijelova

selektivni biološki tretman

izdvajanje i prečišćavanje

pretvaranje u grudvice ili poluge

Pored zlata, mogu se valorizovati i drugi metali poput srebra, bakra, paladijuma ili nikla.

Ovakav razvoj mijenja tradicionalne obrasce snabdijevanja.

Elektronski otpad postaje strateški resurs koji može da smanji zavisnost od klasičnih rudnika.

Ponovno otkrivanje fizičkog zlata kao strateške imovine

Pretvaranje običnog otpada u opipljivo zlato podsjeća na osnovnu činjenicu: ovaj metal zadržava univerzalnu vrijednost, nezavisnu od finansijskih sistema, prenosi "Blic".

Poluge i investicione kovanice predstavljaju traženo rješenje za zaštitu dijela imovine. Njihovo direktno posjedovanje omogućava veću finansijsku autonomiju i smanjuje izloženost bankarskim rizicima.

Ova strategija uklapa se u logiku diversifikacije.

Fizičko zlato i srebro nude opipljivu rezervu vrijednosti, cijenjenu zbog istorijske stabilnosti i sposobnosti da očuva kupovnu moć u uslovima monetarne neizvjesnosti.

Rast reciklaže dodatno podstiče ovu dinamiku. Relativna rijetkost zlata i njegova monetarna uloga nastavljaju da jačaju njegovu privlačnost među investitorima koji žele da zaštite svoju štednju.