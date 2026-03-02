Logo
Na komisiju za bolovanje bez papirologije

ATV

02.03.2026

14:18

FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Foto: ATV

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja /FZO/ Republike Srpske prilikom odlaska na komisiju za ocjenu bolovanja više ne moraju da nose papirnu medicinsku dokumentaciju, jer porodični ljekari dostavljaju isključivo elektronsku uputnicu i potrebnu dokumentaciju komisijama.

Iz FZO je saopšteno da se kroz Integrisani zdravstveni informacioni sistem /IZIS/ porodičnim ljekarima elektronski vraća nalaz, ocjena i mišljenje komisije, što je ocjenu bolovanja učinilo lakšom, bržom i efikasnijom, kako za ljekare, tako i za pacijente.

Хаос на Кипру

Svijet

Prvi snimci haosa na Kipru: Uzletjeli lovci

"Ovo je omogućeno integrisanjem Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske u IZIS, koje je počelo još prošle godine, kao i novim Pravilnikom o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad koji se primjenjuje od ovog mjeseca", navodi se u saopštenju.

Ukoliko se osiguranik nalazi na bolovanju neprekidno duže od 30 dana, kao i u drugim slučajevima propisanim Pravilnikom, obaveza porodičnog doktora je da ga uputi na komisiju za ocjenu bolovanja i to čini slanjem elektronske uputnice komisiji, a osiguranik više ne mora sa sobom da nosi karton i papirnu dokumentaciju.

Osiguranik će, nakon ocjene privremene spriječenosti za rad, umjesto ranijeg nalaza, ocjene i mišljenja dobijati obavještenje o ishodu ocjene.

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Satelitski snimci dokazuju da je ''Družba'' operativna

"Nalaz, ocjena i mišljenje komisije elektronski, putem IZIS-a, biće vraćena i vidljiva porodičnom doktoru. Dakle, osiguranik ne mora lično da vraća dokumentaciju porodičnom doktoru, što će smanjiti broj odlazaka u zdravstvene ustanove", navedeno je u saopštenju.

Iz FZO naglašavaju da za nepokretne i teško pokretne osiguranike, trudnice i druge koji ne moraju lično da odlaze na komisiju, više nije potrebno ni da članovi porodice donose dokumentaciju u njihovo ime, kao što je to bio slučaj ranije, što bi trebalo doprinijeti i manjim gužvama na komisijama.

Kako je naglašeno, sve ustanove koje su uvezane u IZIS, uključujući i one na sekundarnom i tercijarnom nivou, obavezne su da unose nalaze u IZIS kako bi elektronska razmjena funkcionisala i kako bi komisije mogle nesmetano da sprovode ocjene bolovanja, jer se ne smije dešavati da se od osiguranika traži da nose nalaze.

Полиција Србија

Hronika

Tokom legitimacije nasrnuo na policajce, jednog udario u glavu

"Osiguranici više neće dostavljati poslodavcu nalaz, ocjenu i mišljenje komisije, već samo doznaku za bolovanje, što je važno i sa stanovišta zaštite ličnih podataka osiguranika. Prilikom predaje zahtjeva za refundaciju naknade za vrijeme bolovanja radnika, poslodavci Fondu, takođe, pored ostale potrebne dokumentacije, dostavljaće doznaku, bez nalaza", ističu u Fondu.

Iz Fonda dodaju da će ocjena i mišljenje komisije nadležnim radnicima Fonda biti vidljivi kroz definisane setove podataka u IZIS-u.

Za poslodavce je pripremljeno i novo Uputstvo o sadržaju medicinske i finansijske dokumentacije za povrat isplaćene naknade plate i novčane naknade, koje je objavljeno u Službenom glasniku /broj 15/26/, a dostupno je i na internet stranici Fonda.

Horoskop

Zanimljivosti

Ovaj horoskopski znak ne zna za poraz

U FZO podsjećaju da je u septembru prošle godine počela elektronska razmjena podataka sa komisijama za ocjenu bolovanja Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske, ali je istovremeno zadržano i dostavljanje dokumentacije u papirnom obliku, jer nisu sve zdravstvene ustanove tada prilagodile svoje sisteme za potpunu elektronsku razmjenu.

