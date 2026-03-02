Na komisiju za bolovanje bez papirologije

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja /FZO/ Republike Srpske prilikom odlaska na komisiju za ocjenu bolovanja više ne moraju da nose papirnu medicinsku dokumentaciju, jer porodični ljekari dostavljaju isključivo elektronsku uputnicu i potrebnu dokumentaciju komisijama.

Iz FZO je saopšteno da se kroz Integrisani zdravstveni informacioni sistem /IZIS/ porodičnim ljekarima elektronski vraća nalaz, ocjena i mišljenje komisije, što je ocjenu bolovanja učinilo lakšom, bržom i efikasnijom, kako za ljekare, tako i za pacijente.

"Ovo je omogućeno integrisanjem Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske u IZIS, koje je počelo još prošle godine, kao i novim Pravilnikom o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad koji se primjenjuje od ovog mjeseca", navodi se u saopštenju.

Ukoliko se osiguranik nalazi na bolovanju neprekidno duže od 30 dana, kao i u drugim slučajevima propisanim Pravilnikom, obaveza porodičnog doktora je da ga uputi na komisiju za ocjenu bolovanja i to čini slanjem elektronske uputnice komisiji, a osiguranik više ne mora sa sobom da nosi karton i papirnu dokumentaciju.

Osiguranik će, nakon ocjene privremene spriječenosti za rad, umjesto ranijeg nalaza, ocjene i mišljenja dobijati obavještenje o ishodu ocjene.

"Nalaz, ocjena i mišljenje komisije elektronski, putem IZIS-a, biće vraćena i vidljiva porodičnom doktoru. Dakle, osiguranik ne mora lično da vraća dokumentaciju porodičnom doktoru, što će smanjiti broj odlazaka u zdravstvene ustanove", navedeno je u saopštenju.

Iz FZO naglašavaju da za nepokretne i teško pokretne osiguranike, trudnice i druge koji ne moraju lično da odlaze na komisiju, više nije potrebno ni da članovi porodice donose dokumentaciju u njihovo ime, kao što je to bio slučaj ranije, što bi trebalo doprinijeti i manjim gužvama na komisijama.

Kako je naglašeno, sve ustanove koje su uvezane u IZIS, uključujući i one na sekundarnom i tercijarnom nivou, obavezne su da unose nalaze u IZIS kako bi elektronska razmjena funkcionisala i kako bi komisije mogle nesmetano da sprovode ocjene bolovanja, jer se ne smije dešavati da se od osiguranika traži da nose nalaze.

"Osiguranici više neće dostavljati poslodavcu nalaz, ocjenu i mišljenje komisije, već samo doznaku za bolovanje, što je važno i sa stanovišta zaštite ličnih podataka osiguranika. Prilikom predaje zahtjeva za refundaciju naknade za vrijeme bolovanja radnika, poslodavci Fondu, takođe, pored ostale potrebne dokumentacije, dostavljaće doznaku, bez nalaza", ističu u Fondu.

Iz Fonda dodaju da će ocjena i mišljenje komisije nadležnim radnicima Fonda biti vidljivi kroz definisane setove podataka u IZIS-u.

Za poslodavce je pripremljeno i novo Uputstvo o sadržaju medicinske i finansijske dokumentacije za povrat isplaćene naknade plate i novčane naknade, koje je objavljeno u Službenom glasniku /broj 15/26/, a dostupno je i na internet stranici Fonda.

U FZO podsjećaju da je u septembru prošle godine počela elektronska razmjena podataka sa komisijama za ocjenu bolovanja Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske, ali je istovremeno zadržano i dostavljanje dokumentacije u papirnom obliku, jer nisu sve zdravstvene ustanove tada prilagodile svoje sisteme za potpunu elektronsku razmjenu.