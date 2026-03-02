Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabijim padavinama i kratkotrajnim pljuskovima, uz dnevnu temperaturu vazduha do 18 stepeni Celzijusovih.

Tokom prvog dijela dana biće promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, toplo i uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne očekuje se lokalni razvoj oblačnosti koji će usloviti prolaznu kišu ili kratkotrajne slabe pljuskove, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku, dok će na jugu biti suvo sa više sunčanih intervala.

Jutarnja temperatura vazduha biće od dva do sedam, u višim predjelima od minus jedan stepen, a dnevna od 13 do 18, u višim krajevima od 10 stepeni.

Duvaće slab vjetar, u jutarnjim časovima jugo koje će promijeniti smjer na sjever i sjeveroistok, saopšteno je iz federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Čemerno i Livno sedam, Gacko i Kneževo osam, Šipovo, Kalinovik, Sokolac i Drvar devet, Han Pijesak i Mrkonjić Grad 10, Bileća, Višegrad, Bijeljina, Doboj i Sarajevo 12, Foča, Doboj, Rudo i Bijeljina 12, Srebrenica, Srbac, Novi Grad, Prijedor, Sanski Most i Tuzla 13, Banjaluka, Zvornik i Trebinje 14, te Mostar 15 stepeni.