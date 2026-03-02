Logo
Large banner

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

Izvor:

ATV

02.03.2026

13:52

Komentari:

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabijim padavinama i kratkotrajnim pljuskovima, uz dnevnu temperaturu vazduha do 18 stepeni Celzijusovih.

Tokom prvog dijela dana biće promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, toplo i uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne očekuje se lokalni razvoj oblačnosti koji će usloviti prolaznu kišu ili kratkotrajne slabe pljuskove, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku, dok će na jugu biti suvo sa više sunčanih intervala.

Jutarnja temperatura vazduha biće od dva do sedam, u višim predjelima od minus jedan stepen, a dnevna od 13 do 18, u višim krajevima od 10 stepeni.

Duvaće slab vjetar, u jutarnjim časovima jugo koje će promijeniti smjer na sjever i sjeveroistok, saopšteno je iz federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Čemerno i Livno sedam, Gacko i Kneževo osam, Šipovo, Kalinovik, Sokolac i Drvar devet, Han Pijesak i Mrkonjić Grad 10, Bileća, Višegrad, Bijeljina, Doboj i Sarajevo 12, Foča, Doboj, Rudo i Bijeljina 12, Srebrenica, Srbac, Novi Grad, Prijedor, Sanski Most i Tuzla 13, Banjaluka, Zvornik i Trebinje 14, te Mostar 15 stepeni.

Podijeli:

Tagovi :

vrijeme sutra

Kiša

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бенеди Ђукановић, Родољуб Гајић, Емилио Балдо

Hronika

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

9 min

0
Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу

Svijet

Tramp: Teheran želi dogovor sa Vašingtonom

10 min

0
Ана довела Ралета у болницу: ''Био је блијед и отежано дисао''

Scena

Ana dovela Raleta u bolnicu: ''Bio je blijed i otežano disao''

10 min

0
Илустрација - Паре

Zanimljivosti

Sudbina se mijenja: Jedan znak pliva u parama, drugi tone u dugove

12 min

0

Više iz rubrike

Фонд ПИО грађанима: Могућа обустава пензија, рок је 30. април

Društvo

Fond PIO građanima: Moguća obustava penzija, rok je 30. april

17 min

0
У Српску се из иностранства вратило више од 750 људи

Društvo

U Srpsku se iz inostranstva vratilo više od 750 ljudi

26 min

0
Наредних дана контрола свих фарми у Српској

Društvo

Narednih dana kontrola svih farmi u Srpskoj

46 min

0
Оборен рекорд: Ево колико је туриста посјетило Републику Српску

Društvo

Oboren rekord: Evo koliko je turista posjetilo Republiku Srpsku

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Nove žrtve na američkoj strani: Pojavili se snimci kovčega

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

13

51

Dubai na ivici nakon iranskih napada: "Jezivo je"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner